SS 117. Trentacoste (M5S): Felice per i lavori sul lotto B5 della SS 117 e sulla SS 191

Il senatore Cinquestelle e i deputati Giarrizzo e Raffa parleranno di “Infrastrutture e viabilità” durante l’incontro di domenica 20 ottobre, ore 17.00, a Nicosia.

Roma, 17 ottobre 2019 – “Sono felice di apprendere dal viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri che, finalmente, potranno ripartire i lavori del lotto B5 della SS 117, relativi allo svincolo di Nicosia. A seguito della sentenza favorevole alla ditta De Santis, infatti, si potrà avviare l’iter per l’aggiudicazione definitiva e l’inizio dei lavori. Ciò permetterà di risolvere un problema di viabilità e dare dignità ai residenti, da troppi anni privati di una rete stradale che garantisca livelli decenti di mobilità”. Lo dice il senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Trentacoste che domenica prossima, 20 ottobre, alle ore 17.00, sarà a Nicosia, insieme ai parlamentari Andrea Giarrizzo e Angela Raffa, per parlare proprio di infrastrutture e viabilità in Sicilia, con un focus sulla situazione delle strade del comprensorio della provincia di Enna. L’appuntamento in Piazzetta Mauro Veutro, 16, presso il bar “La Piazzetta”.

“Un’altra notizia positiva per la viabilità del nostro territorio – continua Trentacoste – arriva da Palermo, dove ieri è stata firmata l’aggiudicazione efficace per i lavori di ripristino della SS 191, nel tratto interessato in territorio di Barrafranca. Domani, presso il Genio Civile di Enna, saranno concordate le modalità operative dell’intervento e si confida nell’avvio dei lavori entro la fine del mese di ottobre”.

“Sono da sempre convinto – conclude il senatore Cinquestelle – che lo sviluppo di un territorio passi attraverso un’efficiente rete viaria, in grado di essere volano per l’economia locale, contribuendo a contrastare lo spopolamento che attualmente interessa la provincia di Enna e l’intera Sicilia interna”.