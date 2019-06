Sport Equestri Salto ostacoli: Trofeo Sicilia Silver. Quinta tappa al via a Jumping Villa Albanese

Salto ostacoli: Trofeo Sicilia Silver. Quinta tappa al via a Jumping Villa Albanese

Torna a Palermo il Trofeo Sicilia Silver di salto ostacoli. Il quinto appuntamento è pronto a partire domani, sabato 1 giugno, sui campi di Jumping Villa Albanese.

Il circuito itinerante per tutta la Sicilia, voluto per la crescita della base, si appresta a completare, dunque, il giro di boa e ad avviarsi a lunghi passi verso la conclusione. Dopo le prime quattro tappe della SIR, del C.I. gli Ulivi, del C.I. Chirone e della SIS, tocca quindi agli impianti di via Falsomiele organizzare la gara che regalerà due giornate di intensa attività sportiva. Dopo Palermo attese solo l’ultima tappa di Equitazione Club Marsala a Villa Genna e la finale de La Palma.

Protagonisti nel fine settimana del salto ostacoli palermitano saranno cavalli e cavalieri che si confronteranno sul “panoramico” campo del centro ippico con una splendida vista sulla città di Palermo.

A iscrizioni chiuse raggiunge quota 175 il numero dei binomi alla partenza nel concorso, che vedrà binomi in campo nelle categorie dalla Gimkana, riservata ai più piccoli, fino alla C115 per i più esperti.

A dirigere le coreografie del campo gara sarà il direttore di campo palermitano Salvatore Bruno. Giuria di gara presieduta da Carmela Garofalo e composta da Adriana Spinoso, Roberto Puccio e Tommaso Favata.