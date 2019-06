Sport Equestri le atlete Biondo e la Ferrara del Centro Ippico Il Faro puntano alla Top Ten

Al via le battute finali del Campionato Regionale Fise Trofeo Sicilia Silver di Saltostacoli. Il 22 e 23 giugno a Marsala le due Amazzoni Martina Biondo ed Emma La Ferrara nella sesta tappa cercheranno di fare del loro meglio per risalire in classifica visto che sono piazzate nei primi dieci posti della graduatoria generale. L’ultima Tappa del Trofeo Sicilia sarà a invece Messina il 12 e 13 Luglio. L’obiettivo delle amazzoni è quello di chiudere nei primi 6 posti per poi accedere ad uno Stage con un tecnico Federale a fine Luglio. Martina Biondo su Stella nella categoria B 90 ed Emma La Ferrara nella B 100.

