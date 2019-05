Sport Equestri; gli atleti del Centro Ippico Il Faro di Leonforte impegnati in diversi importanti appuntamenti

Per gli atleti del Centro Ippico il Faro di Leonforte in vista diversi appuntamenti importanti a carattere Regionale. Si inizia già dal prossimo fine settimana ad Augusta con il Concorso A1 nei giorni 17-18-19 Maggio. A seguire 1-2 Giugno (Trofeo Sicilia Silver) a Villa Albanese Palermo, e il grande appuntamento dei Campionati Assoluti alla Favorita sempre a Palermo nei giorni 14-15-16 Giugno. I ragazzi si stanno preparando molto bene – ci dice Chiara Faro – ogni giorno lavorano con grande impegno e determinazione. Sarà un mese impegnativo per cavalli e cavalieri visto che ogni fine settimana ci sarà un concorso, ma sono convinta che porteremo a casa ottimi risultati. Saranno presenti al concorso della prossima settimana ad Augusta (SR) Chiara Faro su (Berlin), Martina Biondo (Stella), Emma La Ferrara (Piter Pan), Giuseppe Amato(Mis Rara).

Visite: 29