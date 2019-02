Sport equestri; due giovani ennesi protagonisti in questa affascinante disciplina

Questa è la storia di due ragazzi ennesi che iniziamo l’attività equestre nel 2014 per divertimento presso la struttura di Enna Bassa in contrada scifitello, grazie al Presidente del Centro Ippico Lo Sperone Horse Club Mario Ricerca (scomparso qualche anno fa). Partecipano in primis a Campionati di promoziome sportiva cioe non riconosciuti dal CONI, Engea, poi Sef Italia , e in fine alla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) quindi il Top.Gli atleti Martina Biondo e Giuseppe Amato oggi partecipano al Trofeo Sicilia Silver 2019 e svolgono attività presso il Centro Ippico Il Faro di Leonforte centro affiliato alla FISE. Ci dicono Martina e Giuseppe che sono felici dello loro attività sportiva, peccato non poter fare dei concorsi a Enna dove partecipano in diverse categorie circa 200 atleti, e la durata del concorso e di tre giorni, far vedere questa disciplina sportiva alla città in modo da far crescere nuovi atleti, e movimentare la città a 360 gradi. Il prossimo concorso lo disputeranno a San Giovanni La Punta ( CT) presso Il Centro Ippico Gli Ulivi giorno 9 e 10 Marzo seconda Tappa del Campionato.

