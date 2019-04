Sport Equestri Campionato regionale Silver Fise: ancora buone prove per gli atleti ennesi

Si conclusa a Siracusa presso la Società Ippica Siracusana (SIS) la 4° Tappa del Trofeo Sicilia Silver

In programma questo fine settimana sabato 6 e domenica 7, si sono svolte le gare nell’impianto siracusano dalla categoria B 60 fino alla categoria C115. A farne parte del Trofeo anche il Centro Ippico Il Faro di Leonforte unica società Ennese che partecipa, con gli Atleti Emma La Ferrara, Martina Biondo e Giuseppe Amato. L’Amazzone Emma La Ferrara su (Piter Pan) nella Cat. B 100 a concluso la gara di sabato al sedicesimo posto, meglio domenica dove si piazza al sesto posto.Nella Cat. B 90 L’Amazzone Martina Biondo su (Stella) sabato ottavo posto e domenica nono posto mentre il Cavaliere Giuseppe Amato ( Vado al Massimo) undicesimo sabato e settimo domenica. “I ragazzi si sono comportati bene in questa due giornate – ci dice Chiara Faro – ma dobbiamo lavorare sodo per continuare a migliorare le nostre performance”.

