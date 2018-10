Sport Equestri anche atleti del Centro Ippico il Faro di Leonforte alla tappa di Segesta del Trofeo Sicilia

Un fine settimana con l’appuntamento del Trofeo Sicilia Gold a Segesta (TP), Pietra dei Fiori, Concorso dove parteciperanno i ragazzi del Centro Ippico Il Faro di Leonforte. Due giorni di gara ci dice Chiara Faro dove noi tutti affronteremo questa Tappa giusto per entrare nella mentalità della gara visto che lultima e stata a Luglio, il nostro obbiettivo principale rimane il Campionato a Squadre che sarà il 9,10,11 di Novembre molto probabile sempre a Segesta, e per la prima volta nella storia del Saltostacoli ci sarà due squadra di ENNA Junior e Senior. Torniamo alle gare di questo fine settimana, dove vedremo in azione le Amazzoni Chiara Faro monterà (Berlin dei Folletti) Martina Biondo (Stella) ed Emma La Ferrara (Piter Pan)e i cavalieri Diego Di Pasqua (Mis Rara) e l’istruttore Mario Valerio Pulvirenti (Etna della Loggia) nella categoria C 140 diretta su live streaming. La Società è in cerca di una Sponsorizazzione Locale per il Campionato a Squadre che si svolgerà a Novembre a Segesta nell’impianto Pietra dei Fiori tra i migliori in Sicilia.

