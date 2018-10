Sport e Solidarietà: Sicily Ride arriverà l’1 novembre a Enna l’ultramaratoneta Nicola Bottosso

Sarà accompagnato da un gruppo di Runner e Bikers locali l’ultramaratoneta veneto Nicola Bottosso che sta effettuando la Sicily ride un evento che mette insieme lo sport con temi sociali e solidarietà. Nicola Bottosso arriverà da Caltanissetta via Agrigento nella mattinata dell’1 novembre ed all’altezza di Ponte Capodarso sarà atteso da atleti e ciclisti ennesi che lo “preleveranno” e gli faranno compagnia sino a Enna dove al castello di Lombardia sarà accolto da autorità locali.

Sicily Ride nasce dall’idea di Nicola Bottosso dopo aver conseguito con grande successo l’ attraversata dell’ isola Sarda con le sue due edizioni de la “Sardegna Coast to Coast”(2017/2018) facendosi portavoce del messaggio di speranza e di amicizia tra le regioni italiane de La Rete di Emma. Quest’ ultima, Associazione Non Profit con sede in Brianza a favore dei bambini malti di tumore presso il Besta di Milano. L’ intento della Sicily Ride di trasmettere fraternità e senso di appartenenza al territorio, potrà essere conseguito grazie alla preziosa collaborazione delle amministrazioni comunali, istituti scolastici, pro loco e associazioni sportive dei paesi coinvolti che accoglieranno il Runner Nicola Bottosso ed il suo messaggio. La Sicily Ride 2018 prenderà il via il 1°Novembre dalla spettacolare Valle dei Templi nel cuore di Agrigento e proseguirà attraversando l’isola Siciliana raggiungendo le citta di Canicattì,Caltanissetta,Enna,Regalbuto,Adrano e terminando l’impresa nella sommità del maestoso Vulcano Etna.

Ecco le tappe nel dettaglio :

1 NOVEMBRE 2018 : VALLE DEI TEMPLI – ENNA 92KM

2 NOVEMBRE 2018 : ENNA – ADRANO 57 KM

3 NOVEMBRE 2018 : ADRANO – ETNA