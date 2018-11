Sport e Solidarietà, l’ultra maratoneta Nicola Bottosso a Enna per lanciare un importante messaggio

Quando l’incontro tra lo sport e la solidarietà diventa uno strumento importante per la promozione di la trasmissione di importanti messaggi. Lo si vede dall’impresa sportiva del veneto Nicola Bottosso che nei giorni scorsi ha ideato la Sicilia Ride, una maratona di tre giorni dove a piedi ha percorso la distanza che c’è dalla Valle dei Templi ad Agrigento arrivando alle falde dell’etna. Ed in questo suo percorso il passaggio anche da Enna dove è stato accolto nella sede della Pro Loco Proserpina al Castello di Lombardia con una grande festa. Nicola ha organizzato questo evento per sensibilizzare l’opinione pubblica verso la problematica dei tumori pediatrici. Ma sentiamo dalle sue parole il perchè di questa sua impresa

