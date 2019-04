Sport e Solidarietà a S.Vito Lo Capo il Week End Zero Barriere

La Disabili no Limits sezione ASD Project Diver Nuoto Salvamento Subacquea con la collaborazione dell’ Acsi – Delegazione Sicilia Occidentale ed il patrocinio del Comune di San Vito Lo Capo organizza la manifestazione sportiva denominata:

“VIIIa Corsa Zero Barriere©” inserita nell’Evento Week End dello Sport 2019.

La manifestazione sarà valida come prova Ufficiale del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre Topo Athletic 2019 e prova della Coppa Giovani ACSI S.O.,si svolgerà sabato 25 maggio 2019 dalle ore 17,30.

Il Week end dello sport “Zero Barriere©” ha come obiettivo quello di sensibilizzare il paese sulla tematica della disabilità e lo sport per tutti, promuovendo la cultura dello sport accessibile a tutti e di facilitare l’avviamento sportivo, in particolare, delle persone con disabilità, facendo conoscere e sperimentare le discipline praticabili delle varie federazioni sul territorio, e raccogliere fondi per sostenere un programma di sostegno dei ragazzi disabili che volessero fare dello sport. Coinvolgendo attivamente i partecipanti e le singole associazioni in una campagna solidale festa di cui farsi direttamente portavoce.

È una festa dove sport e solidarietà vanno a braccetto, che servirà a dare una mano a chi volesse fare dello sport è si trova in difficoltà.

#disabilinolimits #biorace #sanvitolocapo #sportpertutti #zerobarriere