Sport e Disabilità: il 15 giugno a Troina se ne parlerà in un Convegno

CONVEGNO

DISABILITA’ E SPORT

Troina, 15 GIUGNO 2019

RILEVANZA Oggi lo sport è diventato un fenomeno sociale ed economico di primaria importanza, risultando uno strumento essenziale per educare, formare, favorire l’integrazione e la solidarietà. In questa prospettiva nasce da più parti l’esigenza di creare un progetto che metta insieme enti sportivi, famiglie e realtà che si occupano di cura e riabilitazione, coinvolgendo tutti in una rete, che garantisca l’inclusione attiva delle persone con disabilità cognitiva e motoria, evidenziando lo sport come stile di vita e riconoscendone la responsabilità sociale. Il convegno, frutto della collaborazione tra l’IRCSS Oasi Maria SS. di Troina, l’Associazione sportiva MATTroina, la FISDIR (Federazione Italiana Sport Paraolimpici degli intellettivo relazionali), sarà l’occasione per ricordare l’importanza che può avere lo Sport come strumento per la disabilità attraverso la voce e le esperienze dei diversi relatori. FINALITÀ Il convegno ha lo scopo di divulgare la conoscenza delle discipline sportive come strumento di benessere per le persone con disabilità intellettiva-relazionale. OBIETTIVI SPECIFICI Il corso consentirà ai partecipanti di acquisire conoscenze rispetto a:

1. I benefici dello sport per le persone con disabilità;

2. Le discipline sportivi che abbattono le barriere;

3. Gli ausili sportivi per le persone con disabilità.

METODOLOGIA DIDATTICA Relazioni su temi preordinati, confronto di esperienze, discussione in assemblea. DESTINATARI L’evento è destinato a tutte le professioni e agli studenti del corso di Terapia occupazionale dell’Università di Catania. PROGRAMMA 15 giugno 08.30-9.00 Registrazione dei partecipanti 09.00-09.30 Saluti Padre Silvestro Rotondo – Presidente Associazione Oasi Maria SS. Onlus Fabio Venezia – Sindaco di Troina

Giambirtone Stefano – Assessore allo sport comune di Troina Elena Pagana – On. Deputato ARS Pagaria Sandro – Presidente Federazione italiana gioco Handball Sicilia Roberto Pregadio – Delegato provinciale Enna CIP Carmelo Messia – Campione del mondo, atleta FISDIR calcio a 5

Scannella Maria Concetta – Presidentessa ASD MATTROINA Moderatore: F. Buono 09.30-10.50 L’ importanza dello sport per il disabile (G. Majelli) 09.50-10.10 I benefici dello Sport nella disabilità (M.Alesi) 10.10-10.30 Nuoto e disabilità (G. Polidoro) 10.45-11.15 Aspetti psicologici generali con atleti affetti da disabilità intellettiva e relazionali (A. D’Auria) 11.15-11.30 Pausa 11.30-11.55 Pallamano in carrozzina (C. Cioccoloni –G. Delisi ) 11.55-11.20 HandballOpen (M. Carboni)

11:20- 12:50 L’uso della carrozzina nei contesti sportivi (G. Pappalardo) 12:50-12:15 Conclusioni RESPONSABILE SCIENTIFICO Serafino Buono – Psicologo e Psicoterapeuta – Direttore UOC Psicologia – Dipartimento Ritardo mentale IRCCS Oasi Maria SS. RELATORI Gaspare Majelli – consigliere nazionale federale FISDIR Marianna Alesi – Psicologa Università di Palermo Giulio Polidoro – referente regionali FISDIR nuoto Angelo D’Auria – psicologo FISDIR Carlo Cioccoloni- presidente LIBERTAS E FIGH E ASDA SUPERTEAM Gianluca Delisi – associato LIBERTAS E FIGH E ASDA SUPERTEAM Marco Carboni – POLISPORTIVA L’ARCHETTO FISDIR Giacoma Pappalardo – fisioterapista IRCCS Oasi Maria SS.

MODERATORE Serafino Buono – Psicologo e Psicoterapeuta – Direttore UOC Psicologia –

