SPI CGIL, FNP CISL E UILP UIL SICILIA A ROMA

IN OCCASIONE DEGLI ESECUTIVI UNITARI:

“LA POLITICA SI OCCUPI FINALMENTE DI ANZIANI E PENSIONATI”

4 settembre 2019

Legge quadro nazionale per la non autosufficienza, rivalutazione delle pensioni e relativo recupero del potere d’acquisto, introduzione di un meccanismo di indicizzazione efficace, separazione tra assistenza e previdenza, riduzione delle tasse e valorizzazione del Servizio Sanitario Nazionale : sono alcuni tra i punti più significativi contenuti nella piattaforma rivendicativa dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil che si riuniranno a Roma il prossimo 11 settembre presso l’Auditorium di via Rieti, per programmare tutte le iniziative necessarie allo scopo di sensibilizzare il nascente governo e la politica in generale, soprattutto in merito alle problematiche che afferiscono alla popolazione anziana.

All’incontro parteciperanno anche i tre segretari generali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil Sicilia Maurizio Calà, Alfio Giulio e Antonino Toscano, che porteranno in sede nazionale le istanze relative al territorio regionale.

Tra gli obiettivi in cima all’agenda delle tre sigle in Sicilia, l’istituzione, non più rinviabile, di un tavolo permanente dedicato alla salute e al welfare nella terza età, come già convenuto con l’assessorato al ramo.

Un ulteriore impegno delle tre confederazioni riguarda altresì l’intensificazione del dialogo avviato con l’assessorato regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali in merito al protocollo d’intesa stipulato tra ANCI, Regione Siciliana, sindacati confederali e rispettive categorie dei pensionati.