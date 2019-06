SOLSTIZIO D’ESTATE E FESTA DELLA MUSICA, IL 21 GIUGNO A CARINI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA COLLETTIVA PER CELEBRARE LE DUE RICORRENZE

19 giugno 2019

“Note d’estate. Sfumature e colori nell’arte”: è il titolo della mostra fotografica collettiva che si terrà presso gli spazi del Castello La Grua Talamanca di Carini fino al 30 giugno prossimo.

Protagonisti dell’esposizione, che sarà inaugurata il 21 giugno alle 19:00, Egidio Amelio, Alessandra Buttitta, Roberto Di Modica, Roberto Madonia, Vincenzo Perricone e Guido Antonio Sorano.

A ciascuno di loro, sarà riservato uno spazio dove esporre due fotografie – della misura di 50 x 70 – all’interno della Sala delle Capriate dell’edificio.

L’idea nasce da un progetto a cura di Daniela Martino, event manager nel settore organizzativo delle mostre pittoriche, personali e collettive, e dalla collaborazione con il gruppo Siciliando, grande community che vuole raccontare e diffondere la sicilianità nel mondo, in qualità di sponsor e partner.

«I loro nomi sono stati scelti con il cuore – spiega Martino, che segue da tempo i fotografi dal punto di vista professionale – e in relazione al loro talento: possiedono qualità sorprendenti e con loro ho anche il piacere di collaborare attraverso la pagina facebook Siciliando’s art, che ospita e promuove artisti e vari eventi culturali».

Il titolo dell’evento artistico, la cui locandina è stata realizzata dalla pittrice Ambra Pavesi, è legato al connubio tra due appuntamenti importanti che ricadono nella stessa giornata: la Festa della Musica, promossa e patrocinata dal MIBAC, e il solstizio d’estate.

Una fusione di note e colori nell’arte e nel fluire delle stagioni, che i fotografi declineranno attraverso la loro sensibilità.

