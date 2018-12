Solidarietà: Never Stop: il progetto fotografico dell’ennese Melo Stompo in favore di Arouna Diouf

Ultimi quattro giorni per poter contribuire all’emancipazione di un giovane la cui unica colpa è quella di essere nato nella parte sbagliata del mondo.

In un momento in cui la politica trova facili capri espiatori per giustificare la propria crudeltà e il proprio egoismo, schierarsi contro l’imbarbarimento risulta essere un vero e proprio atto rivoluzionario.

Aiutatateci ad aiutare. Comprate il libro ed aiutateci a rendere il mondo un posto più solidale, poco alla volta e partendo dai piccoli gesti. it.ulule.com/never-stop

Never Stop

Carmelo Stompo e Arouna Diouf

A proposito del progetto



Never Stop, un progetto che racconta, con sguardo umano e attento, passato e presente del giovane Arouna, mostrando un particolare dell’enorme dramma che oggi fa parte del nostro quotidiano ma che spesso è trasparente agli occhi di tanti.

Il libro è il racconto di Arouna, un giovane senegalese come tanti, che a 17 anni lascia la sua terra e i suoi affetti, una narrativa piena di sensibilità e comprensione umana che mette al centro del racconto la forza di volontà del giovane nell’inseguire una vita più giusta.

Le fotografie contenute nel libro, per quanto silenziose, permettono a chi le guarda, di riflettere sulle contraddizioni che oggi dobbiamo fronteggiare nonostante gli errori del passato e nonostante il progresso tecnologico, sociale e umano della società globale del ventunesimo secolo.

Attraverso le immagini e le parole contenute nel libro traspare un esempio di mutua comprensione ed una ragione per sperare in un mondo meno brutale; un mondo più vicino all’essenza vera della vita, un mondo che possa essere in grado di offrire rispetto reciproco e umanità a tutti.

A cosa serviranno i fondi ?

Crediamo che la trasparenza sia alla base di un progetto di crowdfunding, ed è per questo che vogliamo mettervi al corrrente di come saranno utilizzati i fondi.

Il 60% servirà per la stampa di 500 copie del libro ‘Never Stop’ e di tutte le ricompense destinate ai contributori. Inoltre, al termine della campagna, i ricavi delle vendite del libro saranno destinate ad Arouna.

Il 22% permetterà ad Arouna di affittare una stanza a Catania per la durata di un anno, abbandonando così la strada una volta per tutte e dandogli finalmente l’opportunità di rilanciarsi in una vita dignitosa.

Il 10% servirà a finanziare una piccola parte della prima mostra di lancio del progetto.

Il restante 8% sarà destinato alle commissioni Ulule.



Caratteristiche del libro fotografico

Formato: 20×25 cm

Interni: 128 pagine stampa in quadricromia su carta matta da 170 gr.

Copertina: Cartonata taglio al vivo

Book design, editing fotografico: [PH]UTURE

Testi: © Federico Filetti, © Carlos Freire

Tiratura: 500 copie



Follow yours dream

Illustrazione di Fabio Consoli

Stampa Fine Art formato 40×50

A proposito del progettista

Carmelo Stompo

“Mi occupo di fotografia da oltre 30 anni facendone di essa uno strumento per raccontare storie. Una fotografia “umile” e “violenta” che non documenta ma guarda, interpreta, racconta, il contenitore delle emozioni che riverso nelle immagini che realizzo.

Progettare, ascoltare, comprendere, per poi regalare un ritratto che può diventare affresco in cui riconoscersi e da cui partire per raccontare una storia. Non importa dove questa si svolga, lontano nel mondo o vicino casa, quel che importa è raccontarla con forza e onestà.

Tre anni fa ho incontrato Arouna per caso, per strada, in un luogo dove dormivano uomini e donne che non hanno un tetto, che non hanno una famiglia, che non hanno amore. Arouna era lì, con tanti altri, con tanti altri ma solo. Da quell’incontro nasce Never Stop, un progetto che abbiamo costruito poco alla volta insieme, io e Arouna.”

Website: www.carmelostompo.com

IL TEAM DI NEVER STOP

Mattia Stompo “Ho venticinque anni e sono nato in Sicilia, vivo a Londra da tre anni, dove lavoro da freelance e dove ho frequentato un master in fotografia documentaria. Prima di trasferirmi a Londra ho studiato arti multimediali a Milano che è stata la mia casa per quattro anni.

Arouna lo conosco da tre anni ma ormai, è come se ci conoscessimo da una vita. Lo considero un fratello di sangue ed è per questo che sono entusiasta e orgoglioso di aver partecipato a “Never Stop”. Credo che bisogni sempre sostenere e aiutare i più deboli affinché possano diventare i più forti.”

Federico Filetti “Ho 27 anni e sono nato a Piazza Armerina, dove ho vissuto fino alla fine del liceo. Dopo il diploma mi sono trasferito a Milano per frequentare l’università, laureandomi prima in economia aziendale e poi in economia politica. Dopo aver lavorato tra Milano e New York mi trasferisco a Parigi, dove attualmente lavoro come ricercatore in sociologia. Dal 2011 gestisco un blog, un diario virtuale in cui appunto i miei pensieri e la mia visione del mondo.

Quando Carmelo mi ha chiesto di lavorare al progetto di Never Stop ho subito accettato. Il tema delle migrazioni dall’Africa ai Paesi dell’Europa Mediterranea mi è estremamente caro e trattarlo dal punto di vista artistico, aiutando allo stesso tempo il giovane Arouna a raccontarsi, mi ha riempito il cuore di orgoglio. Per Never Stop ho curato i testi contenuti nel libro fotografico.”

Marco La Licata “Studio economia, mercati e management all’Università degli studi di Ferrara.Sono sempre stato affascinato dalle opportunità che offre il crowdfunding.

Quando Mattia mi ha parlato del progetto Never Stop, ho offerto immediatamente la mia disponibilità e, mentre ero alla ricerca di un modo per rendere più concreto il mio contributo, ho pensato che Never Stop poteva diventare l’argomento della mia prossima tesi di laurea magistrale.”

Luca Cannone “Cresciuto ad Andria in Puglia, ho sempre avuto la passione per Musica Cinema e Arte. Ho iniziato i miei studi universitari trasferendomi a Milano, frequentando il corso di Media Design and Multimedia Arts alla Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) e conseguendo in seguito, un Master alla University of Westminster a Londra, in Audio Production.

Ho scelto di partecipare a questo progetto perché voglio contribuire alla lotta alla disinformazione e discriminazione, problematiche che stanno purtroppo crescendo giorno per giorno in questo Paese, diventando ormai un pericolo tangibile.”

Fabio Consoli “Dopo gli studi alla University of the Arts di Londra e alla School of Arts di New York, ho fondato il mio studio di illustrazione ad Acitrezza, un piccolo villaggio di pescatori ai piedi del vulcano Etna, in Sicilia (Italia). Questa è una piccola selezione dei miei clienti: New York Times, NPR, Pentagram, Red Valentino, Brunswick Magazine, Apple Japan, American Airlines, New Jersey Monthly, Seiko Watches.

Alcune mie opere sono state selezionate da American Illustration Annual e 3 × 3 Mag Annual. Insegno illustrazione all’Accademia di Belle Arti “Abadir.

Ho conosciuto Arouna perchè veniva in studio a trovare Carmelo. Ho pensato subito di volere sostenere Never Stop dedicando una mia opera al progetto.