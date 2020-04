Solidarietà Digitale, l’iniziativa di Fatti per la Storia: risorse didattiche gratuite per organizzare le proprie lezioni online di Storia

Fatti per la Storia, il portale numero uno dedicato alla divulgazione storica in Italia, si rifà il look e si arricchisce di nuove ed intuitive funzionalità dedicate alla didattica a distanza: un sito moderno ed accessibile per consentire a studenti e professori di organizzare le proprie lezioni di Storia online.

Che si può fare per non perdere giorni di lezione e per assicurare la necessaria continuità didattica? Il mondo digitale rappresenta una soluzione reale e percorribile, grazie ai contenuti multimediali e ai servizi pensati proprio per la didattica a distanza. Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e sostenere le attività didattiche e formative a distanza, Fatti per la Storia, mette a disposizione una serie di risorse didattiche gratuite, articoli e video-lezioni, suddivise per periodo storico che i docenti potranno condividere con gli studenti e usare come base per le lezioni online di Storia.

Un hub digitale per studenti e professori dove poter scoprire nozioni più dettagliate, spunti di riflessione ed animare dibattiti su personaggi storici ed eventi che hanno segnato le varie epoche del passato (antica, medievale, moderna e contemporanea).

Le risorse disponibili per la didattica a distanza sono accessibili a questo link: https://www.fattiperlastoria.it/didattica-a-distanza/

Informazioni su Fatti per la Storia

Fatti per la Storia è il portale numero uno dedicato alla divulgazione storica in Italia. Su Fatti per la Storia riassunti, approfondimenti, video-lezioni, recensioni di film e serie tv e selezioni di video e podcast. Tutti rigorosamente fatti di Storia.