Slow Food Enna: un successo la degustazione di formaggi Presidi SLow Food

Un altra opportunità per promuovere il territorio attraverso le sue prelibatezze enogastronomiche. Lo ha fatto la Condotta Slow Food di Enna presieduta da Stefania Mancini Alaimo che ha aderito all’iniziativa nazionale della degustazione di formaggi presenti all’evento internazionale di Cheese che si svolge ogni due anni a Bra. E Slow Food Sicilia, (la Sicilia è la regione con il maggiore numero di Presidi Slow Food) ha deciso di mettere a disposizione delle Condotte che ne hanno fatto richiesta un kit di 6 formaggi naturali, presidi Slow Food ed eccellenze internazionali, per dar vita a delle degustazioni. La Condotta SLOW FOOD ENNA ha quindi organizzato per l’occasione una degustazione per un massimo di 30 persone tutte socie, presso il caseificio DI VENTI di Calascibetta, storico produttore di eccellenti formaggi del nostro territorio, e quindi anche del piacentino ennese, presidio Slow Food. Tra l’altro la provincia di Enna detiene due dei tre Dop di formaggi siciliani visto che oltre al Piacentino Dop numero 1000, il territorio ennese rientra anche nel territorio del Pecorino siciliano. Tutti formaggi degustati sono a latte crudo, tutti Presidi Slow Food,alcuni rarissimi (un solo produttore al mondo)

Tra i formaggi degustati:

Il formaggio del Maso di Razza Renderna proveniente dal Trentino Alto Adige

Il Cuc di Mont del Friuli Venezia Giulia

Monte Veronese di Maga del Veneto

Ceddar Artigianale del Sommerset (Inghilterra)

Stichelton (Inghilterra)

Castelmago d’Alpeggio del Piemonte

