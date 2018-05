ŠKODA all’attacco della 102° Targa Florio in Sicilia

› Al via la terza sfida del Campionato Italiano Rally sulle strade delle Madonie il 04/05-maggio 2018 › Tradizione e passione in un rally unico che si sviluppa lungo 155 velocissimi km cronometrati › Dopo il podio a Sanremo, Umberto Scandola e Guido D’Amore puntano in alto con FABIA R5

Dalla Liguria alla Sicilia, sempre su asfalto ma con strade completamente diverse. Il Campionato Italiano Rally si prepara alla terza delle otto gare in calendario con uno degli appuntamenti più caldi della stagione: la Targa Florio, giunta alla 102esima edizione. Scandola-D’Amore conoscono bene le insidie della “Cursa”, come la chiamano gli appassionati siciliani, e con la veloce ŠKODA FABIA R5 vanno a caccia di un risultato di prestigio che permetta di rimanere ai vertici della serie.

È la gara più vecchia al mondo e probabilmente una delle più difficili. Strade molto veloci, sconnesse e scivolose, con il caldo che spesso ha reso impegnativo lo sforzo dei piloti e difficile la scelta degli pneumatici più performanti. Il rally Targa Florio è però unico a partire dal tifo dei tanti appassionati che seguono le gesta dei loro beniamini fin dalla partenza nel centro di Palermo venerdì sera. Una sfida importante quando il Campionato si avvicina al giro di boa e dunque non è più permesso cedere punti preziosi in una sfida tecnica e sportiva tra le più combattute degli ultimi anni.

“Venire a correre alla Targa ha sempre un sapore particolare” ci spiega Umberto Scandola “È una gara unica nel suo genere, molto veloce e insidiosa perché si corre spesso con un’aderenza precaria. Bisogna avere una vettura molto equilibrata e tanto cuore quando ci si lancia in queste prove. Per noi di ŠKODA Italia Motorsport sarà un altro step importante nella messa a punto delle nuove specifiche tecniche, proprio in previsione della seconda parte del campionato più consono alle nostre caratteristiche. L’obiettivo è di rimanere in lotta con i migliori e recuperare ancora qualche punto in classifica. Come sempre ci impegneremo al massimo per il team e per tutti i tifosi che aspettano le nostre evoluzioni”.

Il fine settimana della 102° Targa Florio prevede la partenza alle ore 17.30 di venerdì 4 maggio da piazza Massimo nel centro di Palermo, tradizionalmente gremita di pubblico. A seguire la prova spettacolo a Termini Imerese prima della pausa notturna. Sabato 5 maggio alle ore 8.15 la Targa riparte con un programma di 15 prove speciali, alcune inedite, per 153 km di prove speciali su un totale di 439 km. Scillato, Geraci, Bergi, Pollina e Cefalù, un loop di 5 prove da ripetere tre volte prima della conclusione prevista alle ore 21.00 in piazza Garibaldi davanti al Duomo di Cefalù con il sole che tramonterà sul golfo salutando i vincitori.

ŠKODA sarà presente alla Targa Florio anche con il PlayRally Tour 2018, la kermesse itinerante aperta alle famiglie e a tutti i tifosi dei rally. Il menù è quello conosciuto e molto apprezzato dagli appassionati: attività ludiche, musica, sfide di abilità e a simulatori di guida. ŠKODA ha scelto come location Piazza Valdesi a Mondello (Pa). Si parte con la giornata del 4 maggio dalle ore 16.00 alle 22.00, e a seguire nei giorni 5 e 6 dalle ore 11.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 22.00.

Inoltre durante la stagione sportiva è possibile accedere attraverso il sito www.skoda-auto.it a un concorso riservato agli appassionati della marca e del motorsport. Sono previsti 8 sorteggi che andranno di pari passo con le gare del Campionato Italiano Rally 2018 (dettagli sul sito) e una super estrazione finale. In palio ci sono premi esclusivi e un emozionante test drive in veste di co-pilota a fianco di Umberto Scandola su ŠKODA FABIA R5.

