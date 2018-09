Siragusa e Palmeri (M5S): “Commissione randagismo dell’Ars ancora al palo. Miccichè la insedi subito”

“Ancora al palo la commissione speciale sul randagismo dell’Ars. Miccichè si dia una mossa e la insedi subito”.

Lo dicono i deputati 5 Stelle a palazzo dei Normanni, Salvatore Siragusa e Valentina Palmeri, che di quella commissione fanno parte.

“Erano i primi giorni di maggio – dice il deputato – quando furono nominati i componenti della commissione, da allora il silenzio assoluto. Allora fu la spinta dell’emotività di fatti di cronaca, come l’avvelenamento di cani a Sciacca, a far spingere sull’acceleratore, poi si tirò il freno a mano. Ebbene, quel freno è ora di toglierlo. Il fenomeno è sempre degno della massima attenzione, come testimoniano le notizie che ci arrivano dal territorio, non si aspettino altri fatti eclatanti per muoversi”.