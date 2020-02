Sinergia tra la Banca Popolare di Sondrio e la Camera di commercio Italiana a Chicago

La Camera di Commercio Italiana Americana di Chicago e Banca Popolare di Sondrio e hanno il piacere di annunciare l’apertura, a partire da Gennaio 2020, di un desk della Camera Americana presso gli uffici della Banca Popolare di Sondrio, sede di Milan, in Via Santa Maria Fulcorina 1.

Tale collaborazione nasce con lo scopo di facilitare e favorire l’espansione delle imprese italiane negli Stati Uniti d’America, con particolare focus sull’area del Midwest.

Gli USA infatti rappresentano il terzo principale partner commerciale del nostro paese, con una quota sull’interscambio complessivo del 9,2% (dopo Germania e Francia) ed il settimo fornitore, con una quota del 3,8%. Secondo una rielaborazione dei dati Istat a cura di Promos Italia, il nostro paese nei primi sei mesi del 2019 ha esportato negli USA beni per 22 miliardi di euro, oltre un miliardo e mezzo in più rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2018 (+7,7%). A livello regionale al primo posto si trova la Lombardia, che supera i 5 miliardi di euro di export (+10,2%) e rappresenta oltre un quinto del totale italiano, seguita da Emilia Romagna, con 3,2 miliardi (+3,4%), e Veneto, con 2,7 (+8,8%). Superano i 2 miliardi di export anche Lazio e Piemonte. Le prime città in classifica sono invece Milano, con più di 2 miliardi e mezzo di euro (+12,4%), Latina, con 1,6 miliardi ed in forte crescita (rispetto ai 115 milioni del 2018) e Torino, con 1,1 miliardi (+14,5%). Superano gli 800 milioni anche Bologna, Modena e Firenze, seguite da Vicenza (+4,2%) e Bergamo (+20,9%). Tra le prime 20 anche altre lombarde: Brescia è al 10° posto con 553 milioni, Monza al 19° con 324 milioni (+5,6%) e Varese al 20° con 295 milioni (+16,5%).

Per questa ragione noi alla Camera offriamo un’ampia gamma di servizi nel campo dell’internazionalizzazione d’impresa. In particolare, il nostro team di esperti è specializzato nel condurre ricerche di mercato, fornire supporto nell’apertura di uffici e/o stabilimenti logistici e di produzione in loco, fare scouting e organizzare incontri b2b e b2c, fornire assistenza legale ed amministrativa, dare supporto su servizi di marketing, promozione, social media e molto altro. Inoltre, il nostro ricco network di relazioni e collaborazioni, sviluppato negli anni, garantisce alle aziende italiane la creazione di concrete opportunità commerciali, attraverso le modalità di volta in volta più efficaci, proprie del mercato statunitense.

Grazie a questo accordo i soci della Camera potranno avvalersi di un accesso privilegiato ai prodotti e servizi della Banca e di un canale diretto con la rete di filiali.

A loro volta, I clienti della Banca avranno diritto gratuitamente ad un colloquio esplorativo con il team della Camera e ad uno sconto pari al 20% su tutti i servizi da essa offerti e sulla membership.

Per maggiori informazioni riguardanti i servizi della Camera è possibile contattarci all’indirizzo email della IACC: info@iacc-chicago.com

o presso la Banca Popolare di Sondrio: business.class@popso.it