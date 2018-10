Sicily Ride, arriva a Enna il 2 novembre Nicola Bottosso

Un incontro che unisce sport, solidarietà e promozione del territorio, infatti La CITTA’ di ENNA avra’ il piacere di accogliere il prossimo 2 novembre su iniziativa della Pro Loco Proserpina. Nicola Bottosso che dopo aver attraversato la Sardegna lo scorso anno, quest’anno ha voluto ed ha creato il Sicily Ride che lo porterà ad attraversare parte della Sicilia, portando per tutti un forte segnale di Vita, con LA RETE DI EMMA no profit che prende il nome da Emma bimba che viene a mancare a soli sette anni dopo aver lottato per cinque anni contro un tumore cerebrale. Altro aspetto molto importante della Sicily Ride, è quello di trasmettere alle persone alcuni messaggi come l’amore per la vita, la fraternità ed il senso di appartenenza al territorio, l’amore ed il rispetto per la natura, l’amicizia, la disponibilità e la solidarietà verso il prossimo . Appuntamento quindi il 2 Novembre alle ore 11.00 al Castello di Lombardia, nella sede della Pro Loco Proserpina Enna per una bella iniziativa dove lo sport sposa la solidarietà.

Visite: 60