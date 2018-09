SICILY FOOD FESTIVAL,

IL DOTTORE FABRIZIO MELFA OSPITE DELLA QUARTA EDIZIONE

CON “LA DIETA DEI PUPI SICILIANI”



7 settembre 2018

Benessere, tradizione, longevità, specificità della dieto – gastronomia funzionale, estetica e salutistica: ecco i principali argomenti del libro “La Dieta dei Pupi Siciliani” di Edizioni Mediaging, scritto dal medico estetico e specialista in Scienza dell’Alimentazione Fabrizio Melfa, che sarà presentato domani sabato 8 settembre, in occasione della seconda giornata del Sicily Food Festival a partire dalle ore 20:00 presso la sala conferenze dell’Hotel Riva del Sole di Cefalù, in provincia di Palermo.

Giunto alla quarta edizione, il Festival celebra il patrimonio gastronomico isolano e la cultura mediterranea attraverso il dialogo tra soggetti pubblici e privati accomunati dalla volontà di valorizzare la qualità, elemento protagonista dei lavori di quest’anno.

Il contesto più adeguato per presentare l’opera del dottore Melfa, “caso” editoriale del 2016 e reduce da uno straordinario consenso da parte di addetti ai lavori, medici e semplici lettori incuriositi dal titolo e dalle illustrazioni che rimandano all’opera dei pupi.

Un’occasione irripetibile per prendere parte a un dibattito moderato da Francesca Rita Cerami e animato da relatori quali l’oncologo Biagio Agostara, presidente dell’Istituto Dieta Mediterranea, il presidente del Rotary Club di Cefalù Salvatore Piscitello e il dirigente dell’Istituto Alberghiero Mandralisca di Cefalù Francesco Di Majo che dialogheranno con l’autore.

Un parterre di nomi che contribuirà ad arricchire il dibattito sul tema dell’alimentazione, come sottolinea Francesca Rita Cerami direttore dell’IDIMED e responsabile delle relazioni del Sicily Food Fest : “Presentare un libro che parla di territorio come quello scritto da Fabrizio Melfa – spiega – e farlo con alcuni dei testimonial più importanti, significa valorizzarne le eccellenze culturali, gastronomiche e strategiche all’insegna di un unico obiettivo, promuovere bellezza e benessere”.

Una finalità chiaramente espressa nel libro del medico termitano, attualmente impegnato nell’organizzazione della terza edizione del Mediterranea Summit Expert Bash che si terrà a Catania dal 9 all’11 novembre: tre giornate all’insegna di medicina estetica, dermatologia, chirurgia plastica, scienza dell’alimentazione e innovazione tecnologica al servizio del miglioramento della qualità della vita.