Sicilia, minacce a Razza, Milazzo (FI-PPE): “Gesto vile che però sono certo non scalfirà il suo ottimo operato nella lotta al Coronavirus”

Bruxelles, 04/05/2020: “Solidarietà all’assessore Razza per il vile attacco ricevuto. Un gesto gravissimo, che però sono certo non scalfirà minimamente il buon operato sin qui da lui condotto nella lotta contro il Coronavirus. Pieno appoggio anche al Presidente della Regione, Nello Musumeci, il quale si sta distinguendo per fermezza e competenza, in un momento storico delicato e non facile come quello che stiamo vivendo”. Lo riferisce il deputato del PPE al Parlamento Europeo, on. Giuseppe Milazzo, a seguito dell’atto intimidatorio subito dall’Assessore alla salute, Ruggero Razza.