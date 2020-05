Sicilia, minacce a Razza, Calderone (FI): “Inaccettabile gesto, siamo vicini all’Assessore”

Palermo, 04/05/2020: “Un atto intimidatorio ignobile e vergognoso. Esprimo a nome di tutto il Gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, vicinanza all’Assessore Razza. Siamo certi che l’episodio non fermerà il suo lavoro contro un nemico invisibile che insieme possiamo debellare. Siamo altresì fiduciosi che i colpevoli saranno puniti e consegnati alla giustizia. Lo afferma il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Tommaso Calderone che unitamente agli onorevoli, Michele Mancuso, Riccardo Savona, Alfio Papale, Stefano Pellegrino, Mario Caputo e Riccardo Gallo, esprimono la propria solidarietà all’Assessore alla Salute, Ruggero Razza, per il grave gesto intimidatorio.