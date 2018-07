Sabato 21 Luglio

Dalle ore 22:00

Sicilia Karting

i WALK ON (Tributo U2)…..

Per gli abitanti di Villarosa (EN) e per tutti coloro che dovessero trovarsi da quelle parti non perdetevi una serata all’insegna della buona musica, la musica degli U2.

Un’ imponente scaletta ripercorrerà gran parte della discografia della band Irlandese e cercheremo di regalarvi parte delle emozioni che loro, ancora oggi, riescono a trasmettere con le loro canzoni.