Sicilia/Domani Vittorio Sgarbi incontra i giornalisti a Palermo.

PALERMO – L’assessore regionale dei beni culturali, Vittorio Sgarbi, domattina a Palermo incontrerà i giornalisti, alle ore 12, 00, nell’auditorium di Villa Zito (via Libertà n.52) in occasione della presentazione della mostra “Il ritorno di Donna Franca Florio” ( in allegato in comunicato della Fondazione Sicilia con tutti i dettagli).

L’assessore farà il punto sulle iniziative sin qui svolte e su quelle programmate.