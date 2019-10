Si presenta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti il primo volume del libro I giornali di Palermo nell’Ottocento. Vol. I di Adelfio e Guidotti

Martedì 22 ottobre, presso la sede dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma, si terrà la presentazione del libro I giornali di Palermo nell’Ottocento. Vol.I 1800-1860, di Gesualdo Adelfio e Carlo Guidotti, pubblicato da Edizioni Ex Libris.

Relatori dell’incontro saranno Carlo Verna, Presidente OdG nazionale; Elisabetta Cosci, Vice Presidente OdG nazionale; Giulio Francese, Presidente OdG Sicilia; Mario Nanni, giornalista parlamentare; Teresa Di Fresco, giornalista; Carlo Guidotti, giornalista ed editore; Gesualdo Adelfio, collezionista.

Il testo è il primo di tre volumi attraverso i quali viene messa a fuoco la storia del giornalismo siciliano, e palermitano in particolare, attraverso l’analisi delle numerose testate stampate nel XIX secolo a Palermo.

Ogni libro, suddiviso in tre parti, presenta un’ampia rassegna fotografica dei giornali, collezionati da Gesualdo Adelfio in tanti anni di approfondite ricerche, preceduta da un’introduzione storica, curata dal giornalista ed editore Carlo Guidotti, che aiuta a meglio comprendere la società del tempo, la produzione giornalistica e la nostra stessa storia. Chiude il volume un approfondimento sulle antiche tipografie che produssero le testate esaminate e commentate fra le pagine del libro.

Il primo volume analizza il periodo compreso tra il 1800 e il 1860, quindi dal Regno delle due Sicilie fino agli albori dell’Unità nazionale, attraverso le travagliate vicende legate alla libertà di stampa, al neocostituzionalismo del 1812, ed alle rivolte del 1820, 1848 e 1860; un ausilio quindi per comprendere meglio la storia del giornalismo, la nostra storia e la nostra società.

L’incontro si terrà in via Sommacampagna, 19, Roma, presso la sede dell’Odg, il 22 ottobre alle ore 16.00.

