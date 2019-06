Si è aperto a Caltagirone

il Convegno sull’”Appello ai liberi e forti”

di don Luigi Sturzo.

Il messaggio di Papa Francesco

L’insegnamento di don Luigi Sturzo, “la sua testimonianza di fede non devono essere dimenticati, soprattutto in un tempo in cui è richiesto alla politica di essere lungimirante per affrontare la grave crisi antropologica”. È quanto ha affermato Papa Francesco in un messaggio rivolto ai partecipanti al convengo internazionale dal titolo “L’attualità di un impegno nuovo”, che si è aperto nel pomeriggio di oggi a Caltagirone.

Nella Sala Karol, ha preso la parola il presente, Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, per il quale la figura del prete di Caltagirone è quanto mai attuale perché capace di disegnare una società impregnata del modello cristiano che si ispira alla Dottrina Sociale della chiesa. Don Sturzo aveva una visione di società composta da persone e non da masse, per questo nel primo punto del suo programma aveva indicato proprio la famiglia e non perché sacerdote, ma perché in essa intravvedeva la prima cellula della società stessa.

Ha quindi parlato di Europa, dicendo che per proteggere il cittadino non possiamo non difendere la nostra identità, ma più siamo coraggiosi nel difenderla più saremo capaci di accogliere. Chi è forte può aprire le proprie braccia, ma per farlo occorre richiamarsi all’esempio di don Sturzo.

Per il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, fare memoria del politico Luigi Sturzo è un dovere da assolvere dinanzi alle nuove generazioni, giovani iscritti al grande orfanatrofio delle idee; non ci sono più padri capaci di trasmettere valori per la promozione del buon governo delle istituzioni pubbliche.

Anche il sindaco di Caltagirone, Giovanni Ioppolo, ha voluto ricordare il suo illustro concittadino, perché la città non dimentica il suo impegno in prima linea al Comune di cui a lungo fu prosindaco, tappa essenziale del suo lavoro a favore della gente più bisognosa e inascoltata.

Hanno inoltre preso la parola il presidente dei vescovi europei, cardinale angelo Bagnasco e il vescovo della città, Calogero Peri, che hanno sottolineato come sia quanto mai importante oggi rilanciare la lezione di responsabilità umana e cristiana di don Luigi Sturzo, il suo esempio di carità politica, come eredità preziosa da non perdere e da non disperdere.

Introduzione al Convegno di Salvatore Martinez

«Non si può avere fiducia passiva nella Provvidenza, né mai bisogna perdere il contatto con gli ideali», affermava don Luigi Sturzo, il 20 settembre 1946, a due settimane dal rientro in Italia, dopo un esilio forzato lungo 22 anni.

Se per noi è un vero dono della Provvidenza ritrovarci a Caltagirone, allora siamo qui proprio perché non vogliamo perdere il contatto con gli ideali, con le verità che promanano dal Programma in 12 Punti dell’Appello “A tutti gli uomini liberi e forti”. Giungiamo qui per sciogliere, un debito di gratitudine verso don Luigi e al contempo un debito di speranza verso il Paese.

A Caltagirone e da Caltagirone “uniti e insieme”, nel desiderio di ridestare la nostra coscienza cristiana e onorare i nostri padri, in un tempo che è orfano di padri, di paternità morali, sociali, politiche e dunque sempre più incauto, smemorato, decentrato dai grandi e fecondi ideali di carità e di giustizia, i soli che regolano la nostra vita comune e fondano il bene comune.

Un tempo che spesso ci ha visti indifferenti, protesi a salvaguardare noi stessi o le nostre piccole rendite di posizione; talvolta contrapposti anche in nome della comune fede che professiamo; finanche divisi nell’obbedienza a quel Magistero spirituale e sociale di cui tutti noi siamo figli ed espressioni, ciascuno dove è posto e opera ed è chiamato ad essere testimone.

Ci siamo mossi dalle nostre città, dalle nostre case, dalle sedi delle nostre realtà ecclesiali, sociali, accademiche, culturali, politiche, perché guardando all’Appello ai Liberi e Forti “non possiamo non dirci sturziani”.

Un desiderio che è nato circa un anno fa, quando maturava l’idea di fare qualcosa insieme, di onorare insieme questo Anniversario. Ci siamo così trovati con mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale e Presidente della Commissione storica per la Causa di Beatificazione di don Luigi Sturzo; con gli amici Matteo Truffelli, Presidente dell’ACI, con Nicola Antonetti, Presidente dell’Istituto Sturzo, con Gaspare Sturzo, Presidente del CISS, con Francesco Bonini, rettore della LUMSA; con Lorenzo Ornaghi, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione De Gasperi. Nasceva così un Comitato Promotore – Scientifico, che in questi mesi ha camminato insieme, condiviso orientamenti e scelte, supportato da collaboratori di ciascuna di queste realtà; segretari, assistenti, giornalisti ai quali dobbiamo gratitudine per tutto il lavoro che hanno svolto a nostro supporto.

E poi, qui in Sicilia e a Caltagirone, la pronta e convinta disponibilità a coorganizzare del Vescovo Calogero Peri, del Sindaco Gino Ioppolo, del Presidente della Regione Nello Musumeci. Grazie a loro e ai loro preziosi collaboratori, oggi si rende possibile questo nostro Incontro. Grazie per l’ospitalità che ci offrite; grazie per la piena condivisione del percorso che ci ha portato fin qui.

A Lei, signor presidente della Regione, in special modo grazie per avere contribuito al reperimento delle risorse economiche necessarie per la realizzazione dell’evento.

Un grazie speciale è doveroso dirlo agli ospiti che mi hanno preceduto, il card. Bagnasco e l’on. Daul.

Un sincero grazie a tutti gli esperti relatori, ai rapporteur e ai moderatori delle 12 Sessioni che nella giornata di domani faranno il Convegno e che realizzeranno ciò che il nostro Comitato P – S ha solo predisposto. Sono circa 50 gli amici che si sono dedicati a riflettere sui 12 Punti dell’Appello. Ognuno di loro meriterebbe una menzione per ciò che rappresenta e che ogni giorno offre al Paese; a ciascuno di loro vada il nostro abbraccio. Domani porranno in dialogo, in un clima di vera libertà, i loro pensieri e le loro proposte. I loro nomi li trovate nella brochure; i loro contributi in una speciale webapp Centenariosturzo.org creata ad hoc e che ha fatto e farà da prezioso supporto organizzativo al nostro Convegno.

E, non ultimo, grazie a tutti Voi qui presenti e, in anticipo, a tutti coloro che domani e domenica raggiungeranno Caltagirone per vivere l’intenso programma che abbiamo preparato. Non posso non ricordare il Card. Gualtiero Bassetti, che ha fortemente voluto essere presente e che domani dalla Piazza del Comune farà un Appello al cuore del Paese e poi guiderà il corteo che ci porterà tutti sulla tomba del servo di Dio don Luigi Sturzo per un momento di preghiera.

Cari amiche e amici

rileggere insieme l’Appello ai Liberi e Forti indica già un impegno, come un primo frutto di questo Centenario: la volontà nostra di dare nuova cittadinanza a quell’umanesimo ordinato secondo lo spirito cristiano, fortemente voluto e testimoniato dal prete di Caltagirone. Un umanesimo spirituale e sociale insieme, che prima che essere scritto in un Appello fu testimoniato nell’esperienza civile e politica del prosindaco di Caltagirone don Luigi Sturzo. Il monito, in fondo, è ancora forte, ed è lo stesso, ripreso lapidariamente anche da Papa Francesco: «I credenti sono cittadini!».

Ci ricorda don Sturzo che “La vita cristiana è vita sociale, della nostra società con Dio e della nostra società fraterna in Dio” (in “Problemi spirituali…”, pag. 76).

Dunque l’uomo non è isolato, ma in società. «Guai a chi resta solo», ammonisce il profeta Qoelet (4). Non possiamo isolarci, ma avere contatti, stabilire relazioni, fusioni continue; moltiplicare gli sforzi per superare il male e trovare il bene che manca nella nostra vita sociale. Ogni società per sua natura è fatta di diseguaglianze, ma senza società non c’è vita. E il dolore di chi ci sta a fianco, la disillusione e la sfiducia dei giovani, la tristezza e lo spaesamento dei più anziani, la rabbia e la protesta dei poveri, devono essere le nostre.

Il Centenario ci invita a guardare con libertà e con responsabilità alla realtà di questa vita sociale, al nostro presente che non è quello di don Luigi; non sono ammesse operazioni nostalgiche, anacronistiche o ideologiche. Attuali sono le 12 Parole del Programma, ma la loro attuazione richiede studio, discernimento comunitario, proposta, progettualità sociale e politica. Immutabile rimane, però, quel complesso di tradizioni, abitudini, idee, sentimenti, concretizzati nelle istituzioni pubbliche e private, nella cultura, nei corpi intermedi, nelle realtà aggregative, nella stessa vita economica e politica che rimontano più che all’Appello alla nostra fede incardinata nella storia, alla nostra voglia di non essere marginali e poco significativi.

L’Appello ai liberi e forti rappresenta un’affermazione ragionevole e vitale dell’identità cristiana. Un’identità che va risvegliata, non sventolata al cielo; un’identità che va riprecisata nella nostra storia, nell’originalità di in un dialogo aperto, sincero, umile e deciso insieme, con tutti, che nessuno escluda, che non accetti la menzogna e le strumentalizzazioni e che torni a essere a servizio di tutti: nelle nostre comunità, prima che nei partiti o nelle istituzioni; nelle nostre famiglie, prima che nelle nostre associazioni ed enti intermedi.

Recita l’Appello: «Ci presentiamo nella vita politica con la nostra bandiera morale e sociale, inspirandoci ai saldi principii del Cristianesimo che consacrò la grande missione civilizzatrice dell’Italia». È questo un invito a essere laici e laici cristiani; un invito concreto ed efficace, paradossale e profetico a essere laici, “portatori sani” di laicità nella storia. Parole che indicano, cento anni fa come oggi, la possibilità di essere socialmente organizzati per rendere politicamente agibili i grandi valori del Cristianesimo.

È bene, però, non tacere che siamo immersi in una profonda crisi spirituale! La crisi antropologica, morale, culturale, sociale, politica, economica che gli uomini e i credenti del nostro tempo soffrono, sono solo una diretta conseguenza della crisi spirituale che è in atto. Ma non può esserci “sciopero della speranza”, anche quando disperare è facile; sperare, invece, e costruire seminando speranza creatrice, è d’obbligo!

Non è lecito rassegnarsi a una sorta di “recessione dello spirito”. Oggi non basta cercare di rimuovere le “diseguaglianze sociali” per creare una società più giusta. Nell’era della globalizzazione la sfida è altra: non mortificare le differenze ma esaltarle nella fraternità, riconciliando gli opposti e dando nuova “soggettività sociale” a coloro che fino a ieri erano solo “oggetto” di politiche assistenziali o clientelari.

Rifare il tessuto spirituale della società umana rimane ancora oggi la nostra grande missione.

Per cogliere l’attualità dell’Appello, occorre ricordare che don Luigi Sturzo aggettivava “cristiana” la democrazia nel senso che la delineava in nome di principi saldi, eticamente validi, spiritualmente stringenti, al fine di contenere il dilagare dell’immoralità pubblica; dunque, dell’individualismo, dell’elitarismo, della dimenticanza dei poveri, in definitiva di tutto ciò che poteva discendere dall’esercizio del “potere” in luogo del “servizio”, con tutte le ingiustizie sociali che ne conseguono.

Scriveva don Sturzo: “Anche nella vita pubblica è necessario creare o ricreare l’atmosfera della moralità cristiana, e questo non può essere fatto che dai veri cristiani. Se questi, invece di cooperare, si tengono in disparte per paura della «politica» (quante volte nella mia vita ho sentito pronunciare questa parola con un senso di disgusto, non so se per ignoranza, fariseismo, egoismo, pigrizia o peggio), allora partecipano direttamente o indirettamente alla corruzione della vita pubblica, mancano negativamente o positivamente al loro dovere di carità e, in certi casi, anche di giustizia (in “Problemi spirituali…”, pag. 82).

Dunque, mancano della vera nozione di moralità coloro che si escludono, che si censurano; coloro che la concepiscono solo in modo puramente individuale e individualista, mentre essa ha sempre un carattere pubblico, comunitario, sociale. Senza una morale che si riconduca a valori spirituali, la morale razionale rimarrà solo nell’ordine materiale e presto scadrà nel calcolo, nel vantaggio immediato, nell’egoismo, nella sopraffazione.

Il pericolo peggiore che sta attraversando il nostro Paese è l’assuefazione del popolo di fronte al dilagare dell’immoralità. É paradossale che l’insensibilità al male, l’arrendevolezza dinanzi ai mali sociali che denigrano la dignità della persona e mortificano il valore della stessa comunità umana, si vadano giustificando con l’idea che sia sinonimo di modernità una vita pubblica moralmente inquinata, in cui è vera libertà l’autonomia da ogni legge morale o da ogni verità, con l’affermarsi del bene individuale sul bene comune, della forza sino alla prepotenza di pochi sulle debolezze di molti.

Chi pone rimedio a questi squilibri? C’è, talvolta, tra noi, una sorta di complesso d’inferiorità dinanzi al male che si accanisce sulla storia. Si vorrebbe una sorta di cristianesimo svilito, diluito, banalizzato, anonimo. Ebbene, come ha scritto un celebre martire cristiano evangelico del Novecento, il pastore Dietrich Bonhoeffer, «noi cristiani dobbiamo tornare all’aria aperta; dobbiamo tornare all’aria aperta del confronto spirituale con il mondo» (* in “Resistenza e Resa”).

Spetta ai laici cristiani elaborare una sintesi creativa fra fede e storia, tra fede e cultura, tra fede e carità, tra fede e servizio; una sintesi che trovi il suo fulcro nell’amore, che renda l’uomo capace di resistere al male e di vincere il male con il bene.

La fede non è una teoria; è una via, quindi una prassi, meglio un insieme di buone prassi. Tra il nostro “essere cristiani in questo mondo” ed “essere uomini e donne in questo mondo senza essere del mondo” non potrà mai esserci coincidenza: ed ecco il nostro permanente soffrire, il disagio della coscienza, il prezzo della coerenza, di una fede che è autenticata dalla sua immersione nella vita sociale e politica di un popolo.

La missione non è cambiata, è la stessa di sempre. “Dall’idea al fatto” (diceva Sturzo), potremmo ridire dagli ideali alle buone pratiche, dai principi alla loro attuazione. Una missione suffragata oggi da un grande bisogno di trasparenza, di partecipazione, di corresponsabilità: istanze che emergono impetuose dalla gente; voci che invocano aiuto e che anche nella protesta, nell’antipolitica, nella scelta di seguire la logica del “male minore” ribadiscono, in fondo, l’urgenza di una democrazia che torni ad essere “popolare”, soprattutto nel rapporto tra i “decisori” e i “destinatari” della vita politica.

In realtà, ed è la buona notizia spesso taciuta, l’Italia può ancora contare più di ogni altro Paese al mondo su una società civile ricca di fermenti ideali, religiosi, culturali, economici: reti sociali, movimenti, associazioni, fondazioni, comunità. Sono una straordinaria forza “prepolitica”, capace di riaffermare ideali e valori in modo concreto e di tradurli in buone prassi; sono la dimostrazione tangibile che l’umanesimo cristiano non ha ancora trovato alternative vincenti capaci di rispondere ai bisogni essenziali dell’uomo e di rispondere alle domande fondamentali che riguardano la vita e una vita che sia veramente umana.

Onorare l’Appello ai Liberi e Forti, oggi come cento anni or sono, significa dare slancio a nuove e concrete esperienze di sussidiarietà orizzontale, ancor meglio diremmo di sussidiarietà “comunitaria”. Far sì, cioè, che i soggetti sociali radicati e diffusi sul territorio si aggreghino tra loro non per sostituirsi allo Stato, ma per ricucire le maglie di fiducia sociale sfibrate, provando a occupare quegli spazi di costruzione e di sviluppo in cui lo Stato stesso si mostra inadeguato, addirittura impreparato, ripartendo dal territorio con un nuovo e diffuso coinvolgimento della gente.

Perché tutto questo accada serve, innanzitutto, una vera discontinuità generazionale: la necessità di coinvolgere in prima istanza i giovani, una nuova generazione di leader, preparati, appassionati, che siano sempre più capaci di interpretare questa stagione di cambiamenti e di trasformazioni che sta profondamente segnando la nostra epoca.

E poi una discontinuità metodologica. Occorre, cioè, proseguire su questa via dell’incontrarci, del dialogare, del progettare, del costruire insieme; quella che Papa Francesco chiama “la cultura dell’incontro”. Il “metodo sturziano”, vorrei dire, quello di fare appello a tutti, di chiamare tutti a dire qualcosa, a condizione che si torni a dire le cose con il loro vero nome, senza infingimenti e approssimazioni di senso.

Don Sturzo era chiaro: “La menzogna interrompe il dialogo umano; per rivivere, la vita sociale deve provare di non dire menzogne, anzi di non dirne più; l’uso delle mezze verità, l’alterazione dei fatti, la confusione dei dati, l’abuso delle statistiche, la ripetizione artificiosa per far credere un fatto nuovo, mentre è lo stesso ripetuto sotto diversi aspetti; la propaganda amplificatrice, la denigrazione dell’avversario, sono tutti mezzi deplorevoli e usati comunemente senza alcuna attenuazione da gruppi e partiti” (in “Problemi spirituali…”, pagg. 194-195).

In fondo, noi siamo qui un esaudimento di ciò che Papa Francesco ha raccomandato alla Chiesa Italiana in occasione del V Convegno nazionale della Chiesa Italiana: “La società italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze culturali possono dialogare in modo costruttivo: quella popolare, quella accademica, quella giovanile, quella artistica, quella tecnologica, quella economica, quella politica, quella dei media… Ricordatevi inoltre che il modo migliore per dialogare non è quello di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa insieme, di costruire insieme, di fare progetti: non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che hanno buona volontà” (Cattedrale di Firenze, 10 novembre 2015).

E poi, guardando alla nostra Europa, una discontinuità culturale. Urge una cultura dei diritti umani che sia vera cultura di pace. Non sono sopportabili norme e costituzioni che stanno denigrando sino a immiserirla la dignità dell’uomo, sempre integrale e trascendente; di ogni uomo, di ogni razza, di ogni ceto, di ogni confessione religiosa. Nessun diritto umano è al sicuro se non ci s’impegna a tutelarli tutti! Quando si accetta, senza reagire, la violazione di uno qualsiasi dei diritti umani fondamentali, si pongono a rischio tutti gli altri. L’osservanza integrale dei diritti umani è la strada più sicura per stringere relazioni solide tra le religioni, tra i popoli e tra gli Stati.

Un’Europa che riparte, dopo le recenti elezioni, in un caos derivante dallo snaturamento della sua identità e dal venir meno delle sue forze interiori e spirituali portanti, che registra un insopportabile spirito di morte dinanzi al diritto alla vita, all’accoglienza, alla giustizia sociale, alla libertà religiosa.

Profetizzava Thomas Eliot: «Se il cristianesimo se ne va, se ne va tutta la nostra cultura. E allora voi dovrete ricominciare faticosamente da capo e non potrete indossare una cultura già fatta. Dovrete attraversare molti secoli di barbarie» (in Appunti per una definizione della cultura; Opere 1939-1962).

E con lui il maggiore pensatore della Repubblica Ceca del XX secolo, Jan Patočka: «Senza cura dell’anima, come base spirituale, l’Europa è morta e cade nuovamente nell’oblio» (in Platone e l’Europa).

Uno sguardo alla brochure che avete tra le mani…

Concludiamo con un memorabile monito di don Luigi: “Il passato ci serve a comprendere il presente, il futuro ci serve ad agire nel presente; l’uomo di suo non ha che il presente: l’ora, l’attimo che fugge. Nei rapporti con Dio non possiamo far altro che lasciare il nostro passato alla sua misericordia; il nostro futuro alla sua provvidenza, mentre il presente è nostro perché si redima un passato di colpe e perchè si ottenga un futuro di grazie. Il presente solo è l’ora nostra; l’ora dei nostri pensieri e delle nostre azioni; l’ora del bene e del male” (in “Problemi spirituali…”, pag. 183).

Viviamo allora questa ora; la nostra ora. E che sia ora di amicizia, di condivisione, di collaborazione, di aiuto reciproco, di novità. Un’ora spalancata al futuro!

Famiglia, vita, scuola, lavoro, sviluppo e ambiente,

i temi al centro della seconda giornata

dei lavori del convegno internazionale di Caltagirone

L’insegnamento di don Luigi Sturzo, e i dodici punti dell’Appello agli uomini liberi e forti, al centro dei lavori della seconda giornata del Convegno internazionale di Caltagirone, dal titolo “L’attualità di un impegno nuovo”, che ha visto, ieri, la presenza di cinquecento tra delegati e partecipanti, proveniente da tutte le realtà più rappresentative del mondo cattolico e del nostro paese.

In mattinata l’attenzione è stata focalizzata sui primi sei punti dell’Appello, ovvero i temi: Famiglia e vita, Scuola e educazione, Corpi intermedi e rappresentanze, Lavoro e cooperazione, Sviluppo e ambiente, Stato e autonomie locali.

Nel pomeriggio, l’intervento del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana. Successivamente, i partecipanti all’incontro si ritroveranno nei sei luoghi per continuare la riflessione sull’appello del prete di Caltagirone. I temi delle sessioni pomeridiane sono: Salute e solidarietà, Chiesa e libertà religiosa, Economia e fiscalità, Politica e riforme Istituzionali, Migrazione e immigrazione, Europa e pace.

In allegato l’intervento del cardinale Angelo Bagnasco, del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e del presidente del Polo di eccellenza Mario e Luigi Sturzo, Salvatore Martinez.

Caltagirone 15 giugno 2019

Convegno internazionale in occasione del Centenario dell’appello a tutti gli uomini Liberi e Forti

“L’attualità di un impegno nuovo”

Da Caltagirone un appello al cuore del Paese

di S. Em. Card. Gualtiero Bassetti

Carissimi amici e amiche,

più di cento anni fa, il 18 gennaio 1919, don Luigi Sturzo lanciava l’appello a tutti gli uomini Liberi e Forti con cui fondava il Partito popolare. Un grande storico del passato, Federico Chabod, ha definito questo momento come “l’avvenimento più notevole della storia italiana del XX secolo”. Senza dubbio, quell’appello ai Liberi e ai Forti fu un manifesto politico di grande importanza. Ma non fu solo questo. Fu anche il traguardo di un lungo processo di maturazione, personale e collettivo, che investì Sturzo in prima persona, ma anche tutti quei cattolici che da decenni erano impegnati nella vita pubblica del Paese.

Quell’appello si colloca, infatti, alla fine di un lungo cammino che era iniziato molti anni prima. Se volessimo indicare una data d’inizio di questo processo potremo indicare, senza dubbio, il 15 maggio 1891: il giorno della pubblicazione dell’enciclica Rerum novarum di Leone XIII. Un’enciclica che lo stesso Sturzo definì come “la prima finestra” sul mondo operaio.

Il seme piantato dall’enciclica leonina, dunque, ha prodotto il suo frutto a molti anni di distanza dalla sua piantagione e con modalità, tempi e protagonisti assolutamente non preventivati. Basti pensare al protagonista di questa complessa vicenda, Luigi Sturzo, che quando venne pubblicata la Rerum novarum, non era ancora stato ordinato sacerdote e che poi ha percorso i sentieri accidentati della storia senza avere un progetto preordinato, ma con la fede semplice dell’uomo di Dio. La sua esperienza di vita rappresenta un’autentica testimonianza cristiana straordinariamente attuale.

In più occasioni il Papa ha ripetuto, infatti, che come credenti non dobbiamo affannarci per “occupare spazi di potere”, ma al contrario siamo chiamati ad “avviare processi” perché “Dio si manifesta nel tempo ed è presente nei processi della storia”. Le strade dell’uomo non sempre collimano con quelle di Dio. Sta a noi, però, scrutare “i segni dei tempi”. Da questo punto di vista, l’esempio sturziano è formidabile. E quello che facciamo oggi qui a Caltagirone risponde proprio a questa visione: è iniziato un processo di cui non conosciamo l’esito e di cui non esiste un progetto preconfezionato.

Esiste però la consapevolezza – che io vedo espressa simbolicamente nel discorso di Francesco a Firenze nel 2015 – di trovarci di fronte ad un “cambio d’epoca” eccezionale che necessita un ripensamento del nostro stare al mondo: sia per ciò che riguarda l’opera di evangelizzazione e sia per quello che concerne l’impegno sociale. Negli ultimi anni, in più occasioni, ho parlato della necessità di un “nuovo patto sociale” tra tutti gli uomini e le donne di buona volontà e ho anche auspicato la costruzione di una rete di persone che abbiano a cuore il destino dell’Italia.

Oggi, venendo qui a Caltagirone, ho la netta sensazione che questo auspicio stia prendendo forma in modo concreto e totalmente autonomo. Si è iniziato a tessere quella rete di relazioni umane e di esperienze sociali di cui il nostro Paese ha un grande bisogno. E di questo risultato, ringrazio pubblicamente gli organizzatori e il comitato scientifico che hanno promosso questo convegno in occasione del Centenario dell’appello ai Liberi e ai Forti.

La ricorrenza di questo Centenario ci obbliga, però, a farci una domanda importante: cosa rimane oggi di quell’appello? A mio avviso rimangono tre grandi eredità su cui vale la pena riflettere.

In primo luogo, rimane la fede, la cultura e l’umanità di don Sturzo. Vittorio Bachelet ha scritto di lui dicendo che “don Luigi Sturzo fu prima di tutto un sacerdote. Un santo sacerdote”. Un prete siciliano, figlio del nostro tragico e stupendo Mezzogiorno. Indiscutibilmente un uomo di Dio. Ciò che colpiva del sacerdote di Caltagirone, scrisse Jacques Maritain, “era la pace dell’anima, la fiducia soprannaturale e una straordinaria serenità la cui sorgente era nascosta in Dio”.

La fede viene prima di tutto: prima dell’impegno sociale, prima della cultura e prima della politica. Sturzo è uno dei grandi cattolici italiani del ‘900 che hanno testimoniato con la propria vita che la roccia della propria esistenza è Cristo. E questa fede in Cristo si traduceva poi nella fedeltà alla Chiesa anche quando insorgevano difficoltà o visioni difformi.

Questa sua esperienza di vita, oggi, non può non essere di grande insegnamento per tutti noi. L’essere cristiani significa, infatti, far parte, prima di tutto, di un corpo vivo in cui il dialogo è un elemento fondamentale del nostro essere in relazione. Si possono e si debbono avere idee diverse ma sempre nel rispetto reciproco, senza scadere in uno “spirito di divisione” caratterizzato da “invidie e gelosie” o addirittura da polemiche tristi e volgari.

Diceva Sturzo che “la libertà è come l’aria”. Se “l’aria è viziata, si soffre; se l’aria è insufficiente, si soffoca; se l’aria manca si muore”. Ho la sensazione che qualche volta, soprattutto sul web, l’aria sia viziata da polemiche eccessive e da un uso irresponsabile della propria libertà. Scriveva Giovanni Paolo II che la libertà deve sempre essere accompagnata dalla verità e dall’amore altrimenti è un “nome vuoto” e “pericoloso”. Si è veramente liberi, dunque, soltanto quanto si è pienamente responsabili delle proprie azioni e quando, con umiltà, non ci si sente mai migliori degli altri.

Ecco allora l’insegnamento che viene dalla testimonianza di fede di Sturzo: mettiamo la nostra libertà di figli di Dio al servizio del bene comune, con gratuità, speranza e carità. E non prestiamoci al gioco del principe di questo mondo che semina ovunque la zizzania perché ci vuole divisi e in rovina.

Questa riflessione mi permette di introdurre la seconda eredità dell’appello ai Liberi e ai Forti: ovvero la vocazione all’impegno sociale. Giovanni Paolo II, parlando all’Università di Palermo nel 1982, disse che don Luigi Sturzo “seppe infondere nei cattolici italiani il senso del diritto-dovere della partecipazione alla cosa pubblica al servizio della verità e dei più deboli, mediante l’applicazione dei principi della dottrina sociale della Chiesa”.

La dottrina sociale della Chiesa cattolica è un deposito di conoscenze e pratiche di inestimabile valore su cui tante volte anche io ho richiamato l’attenzione di tutti i fedeli. È infatti assolutamente necessario conoscerla, approfondirla e studiarla in ogni suo aspetto per capire fino in fondo la sua grande ricchezza e la sua utilità. D’altra parte, come ci insegna don Sturzo non bisogna “agire da ignoranti, né da presuntuosi. Quando non si sa – scrive il prete di Caltagirone – occorre informarsi, studiare, discutere serenamente e obiettivamente, e senza mai credere di essere infallibili”.

Per questo motivo – non mi stancherò mai di ripeterlo – è fondamentale superare quella dannosa e sterile divisione del passato tra i cosiddetti “cattolici del sociale” e i “cattolici della morale” che ancora continua a resistere nelle nostre comunità. Non ci si può dividere tra coloro che si occupano solo di bioetica e coloro che si occupano soltanto di povertà, perché non esistono tematiche di serie A e di serie B. Esiste invece un messaggio unitario del Vangelo e della dottrina sociale. Dobbiamo quindi tornare a questa unità evangelica e capire che la difesa della vita e della famiglia sono collegate inscindibilmente con la cura dei poveri, degli ultimi e degli scarti della società.

D’altronde, cento anni fa, quando Sturzo scrisse quell’appello aveva di fronte un’umanità travolta dalla Prima guerra mondiale: milioni di morti sul campo di battaglia e un mondo capovolto nei suoi valori e nelle sue gerarchie. Oggi, abbiamo un’umanità ferita nella parte più profonda della sua anima perché la guerra si è combattuta non solo nei campi di battaglia, ma nei cuori e sui corpi degli uomini e delle donne.

Viviamo infatti in una società in cui tutto il corpo umano è stato mercificato – persino l’utero della donna – e si è arrivati a mettere in discussione la concezione di uomo e donna, di maschile e femminile, di famiglia e di vita. A questa guerra biopolitica si è poi aggiunta una durissima crisi economica che ha distrutto certezze sociali che sembravano granitiche e ha generato paure collettive e riesumato antichi odi ideologici che minano la pacifica convivenza degli uomini.

Per questi motivi, oggi, abbiamo di fronte a noi una “nuova questione sociale” che caratterizza la società in cui viviamo. Una “nuova questione sociale” che comprende al suo interno sia la “questione antropologica” che il grande “problema della povertà”. Mai come oggi, pertanto, è attualissima l’esortazione a costruire la cultura per un “nuovo umanesimo”. Ovvero una cultura che rispetti l’incalpestabile dignità umana in ogni momento e in ogni luogo dell’esistenza. Affinché possiamo dire che l’altro che ci sta di fronte è Cristo.

Infine, come ultima eredità di quell’appello ai Liberi e ai Forti, rimane un amore sincero e profondo per l’Italia. Non vi nascondo che il 30 maggio 2018, in un momento di difficoltà del Paese, firmai in prima pagine per “Avvenire” un appello dal titolo Prima il bene comune che era direttamente ispirato all’appello sturziano. Mi ispirai a Sturzo perché il sacerdote di Caltagirone può essere annoverato, senza dubbio, tra i grandi italiani del ‘900. Un italiano del Sud, un figlio fedele della Chiesa e un esponente autentico di quest’Italia bella e fragile. Un’Italia divisa storicamente dalle passioni e dalle montagne. Ma anche un’Italia unita dalla bellezza e dalla cultura, da un popolo creativo e dalla millenaria presenza della Chiesa che ancora oggi, in mille modi diversi, è presente su tutto il territorio, da Aosta a Caltagirone.

La multiforme presenza dei cattolici nella società italiana – di cui anche qui, in questo convegno, abbiamo un esempio – è il frutto di una storia ricchissima e di un deposito vastissimo di esperienze e cultura. I cattolici, infatti, per secoli sono stato il cuore pulsante della penisola. E più recentemente possono essere annoverati tra i “soci fondatori” della Repubblica italiana. E lo possono rivendicare con orgoglio, coraggio e senza paura. Per questi motivi, la presenza dei cattolici nella società italiana è un valore prezioso per l’Italia. Un valore che non può essere dimenticato o cancellato.

E proprio in virtù di questo bagaglio immenso di valori e responsabilità, anche oggi vorrei rivolgere un appello paterno a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, invitandoli a prendersi cura del nostro amatissimo Paese per ricucirne il tessuto sociale che oggi appare sfibrato. Un’opera di rammendo da svolgere con spirito di servizio e carità, senza piegarsi a visioni ideologiche, utilitaristiche o di parte. Senza seguire lo spirito del mondo e i pifferai magici dalle promesse facili. E partendo proprio da questo Mezzogiorno maltrattato e dimenticato, ricco di talenti ma povero di lavoro e di opportunità.

“C’è del buono in questo mondo” faceva dire Tolkien ad uno dei suoi personaggi. Perciò vale la pena impegnarsi per la difesa e lo sviluppo della nostra cara e diletta Italia. Un impegno che deve trasformarsi in una missione per il bene del Paese e nel nome delle più alte tradizioni storiche del nostro Paese. Tra queste si colloca, senza dubbio, il popolarismo sturziano.

Cari amici e amiche mi avvio alla conclusione. L’appello di Sturzo continua a parlare all’uomo di oggi, interroga profondamente la nostra società così marcatamente individualista e soprattutto esorta ad una riflessione profonda tutti i cattolici. Perché quell’appello, come ho detto altre volte, è il prodotto di una stagione alta e nobile del cattolicesimo politico italiano che ha dato un contribuito fondamentale a costruire l’Italia contemporanea e a formare una civiltà basata sull’umanesimo cristiano. Una civiltà basata sulla centralità della persona umana e che rinuncia, in nome del Vangelo, ad ogni volontà di oppressione del povero, ad ogni mercificazione del corpo umano e ad ogni rigurgito xenofobo.

Oggi come ieri essere “liberi e forti” significa andare controcorrente, rimanendo fedeli al Vangelo in ogni campo dell’agire umano, anche in quello politico, e farsi annunciatori gioiosi dell’amore di Cristo con mitezza, sobrietà e carità. Come ho già avuto modo di dire – e lo ripeto ancora oggi – essere “liberi e forti” significa farsi difensori coraggiosi della dignità umana in ogni momento dell’esistenza: dalla maternità al lavoro, dalla scuola alla cura dei migranti. Perché, in definitiva, la vita non si uccide, non si compra, non si sfrutta e non si odia.

Caltagirone 14 giugno 2019

Intervento del cardo Angelo Bagnasco

Arcivescovo di Genova e presidente della CCEE

(Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee)

Mi rallegro per il desiderio di ricordare la figura di don Luigi Sturzo, figlio di questa terra di Sicilia, a cento anni dall’”Appello agli uomini liberi e forti”. L’evento di oggi cade in una contingenza che lo rende particolarmente attuale e utile: le recenti elezioni del Parlamento Europeo.

La coscienza europea.

Credo che l’appuntamento elettorale appena concluso possa essere considerato forse il primo che rivesta un significato veramente europeo; sembra cioè che sia andato oltre l’aspetto del test nel confronto politico interno ai singoli stati. Forse, a causa di fatti nuovi come la Brexit britannica e le spinte centrifughe che sono sorte, ognuno ha improvvisamente avvertito che l’Europa Unita non è qualcosa di lontano, ma che in qualche misura riguarda direttamente ciascuno. Da qui la necessità di prendere posizione: così è avvenuto. Ne è segno la complessiva e forse inattesa posizione. A questo riguardo – pur in mezzo a dubbi, incertezze, delusioni – si è voluto affermare, spero non solo sulla spinta di timori, che bisogna camminare insieme; che il mondo globale lo richiede; che l’interesse di chi ci vuole divisi per mercanteggiare meglio alla lunga non è vincente; che l’occidente compatto dovrebbe favorire il continente unito in mezzo a giganti vecchi e nuovi, che vorrebbero non la spartizione ma la sudditanza dell’Europa.

La chiesa crede nell’Europa Unita.

I vescovi europei – che ho l’onore di rappresentare – credono all’Europa unita e ritengono che nessuno possa seriamente sostenere che – per principio – sia meglio “da soli” che “insieme”: questo principio vale per le persone come per i gruppi, le Nazioni e gli Stati, anche se da ogni parte è stato riconosciuto che la questione centrale non è il “se” ma il “come” camminare insieme.

Romano Guardini, descrivendo l’età della giovinezza, dice che il giovane ha “la sensazione che il mondo sia infinitamente dischiuso e che le energie siano illimitate; da qui l’aspettativa che la vita offra doni di portata incalcolabile e la certezza di poter fare grandi cose, è un atteggiamento rivolto verso l’infinito, l’infinito di quanto non si è ancora provato a iniziare. Questo atteggiamento ha il carattere dell’incondizionato… contemporaneamente, però, manca l’esperienza della realtà. Mancano la conoscenza del reale contesto e la misura di quanto si può fare, di quanti altri possono fare. Manca la coscienza dell’enorme ostinatezza della realtà, e della resistenza che essa oppone alla volontà. Pertanto, è molto forte il pericolo di ingannarsi, di scambiare l’assolutezza delle convinzioni con la forza con la quale si possono affermare (…) Manca quell’atteggiamento tanto banale quanto fondamentale per qualsiasi riuscita, che è la pazienza” (Le età della vita, Vita e pensiero 1993, pagg.46-47), e io aggiungerei l’umiltà.

In questa acuta descrizione, mi sembra siano descritti alcuni tratti dell’Unione Europea, che sta vivendo un’età di passaggio, cioè di crisi. Il pericolo potrebbe essere quello di rifiutare la crisi, tempo di grazia, e di confermarsi con “ostinatezza” nelle proprie visioni giudicando la realtà con sufficienza. Se questo fosse l’atteggiamento, sarebbe a rischio il sogno dei gradi spiriti ai quali dobbiamo l’Europa come destino e come opera. Al giovane, continua Gardini, “manca la capacità di vedere e di elaborare ciò che ha visto. Pertanto, il giovane non può fare a meno dell’esperienza altrui (cit. pag. 58).

La chiesa confida che l’Europa accolga il tempo di crisi come tempo di grazia, per esaminare il percorso fatto e ripensare sé stessa non innanzitutto come una architettura da applicare, ma come un cammino di popoli. Nella prima prospettiva il rischio è quello di accelerare e imporre, nella seconda può essere quello di una eccessiva lentezza: ma nel primo caso la reazione è il distacco dei popoli da qualcosa che è percepito esterno e lontano, nel secondo il risultato è l’adesione a un sogno crescente e condiviso che emerge dal mondo interiore degli uomini e delle Nazioni.

Tre versanti di revisione.

A poca distanza dalle elezioni, vediamo un nuovo quadro politico: nuovi soggetti sono entrati a condividere la responsabilità di un cammino unitario. Era prevedibile. Ora la politica deve fare il proprio dovere: il primo dovrebbe essere quello di mettersi al tavolo senza la sindrome del nemico, bensì con la fiducia nelle diversità, quelle differenze che sono esaltate in alcuni campi, ma sono odiate e emarginate in altri. È il solito schema dei due pesi e delle due misure! La politica è l’arte della sintesi alta non della esclusione a priori o del compromesso al ribasso, tanto meno della faziosità: deve partire dalla convinzione sincera che ogni soggetto può portare un frammento di verità, di istanze legittime, di metodi da non escludere a prescindere.

Finora, la scena politica europea sembra impegnata a ridefinire i quadri istituzionali: ma è da ricordare che sono il Consiglio d’Europa e il Parlamento che dovranno avere la visione e dare le linee, registrare i tempi, rivedere i modi. Non si tratta – mi sembra – solo di ridistribuire rapidamente i compiti, ma di ripensare il cammino, e questo può essere fatto con fiducia, poiché non si parte da zero, l’esperienza non è né breve né inconsistente, i popoli hanno già detto molte volte e in molti modi le loro storie, e i Padri hanno consegnato a noi parole e sentimenti chiari e alti entro i quali segnare il percorso dei cittadini europei. La via è quella della comunione e della comunità, che evoca la famiglia, luogo di stima, fiducia, rispetto, solidarietà, responsabilità.

Un primo piano di ripensamento sembra quello dove l’attenzione si è subito applicata: quello dei problemi di ordine economico e finanziario. Legate a questi si impongono le politiche per la famiglia, il lavoro e la disoccupazione, le migrazioni, la difesa, ma anche bisogna rivedere le materie di competenza: l’Europa deve essere più leggera per essere più efficace.

Un secondo piano mi sembra quello della purificazione della memoria: se il continente ha una vocazione unitaria, ricca di storie peculiari, allora bisogna guardare in faccia queste storie che si sono incrociate nei secoli, alleate o scontrate con alterne vicende, basta pensare al secolo scorso. Questa storia complessa dovrebbe essere purificata per non pregiudicare il progetto comune: pregresse aspirazioni, successi o delusioni, supremazie o annessioni … dovrebbero essere purificate da quel sogno che si chiama Europa Unita. Essa, da quelle vicende, deve trarre insegnamento e direzione, senza rinnovare aspirazioni egemoniche di nessun tipo: procedere nella fila non significa imporre il passo a tutti.

Il terzo piano di riflessione è quello più profondo e quindi fondativo: è quello che Platone – nella “Repubblica” – chiama “la cura dell’anima”. Ragionando sulla polis greca come un fenomeno alto di democrazia egli sostiene che ciò è stato possibile fino a quando Atene si è presa cura dell’anima: secondo Patocka, fu questa la forza spirituale che generò la città stato e l’impero romano, e in seguito generò l’Europa. Naturalmente questa energia si incontrò con il diritto romano, e il cristianesimo ne fece sintesi con il Vangelo. È un dato storico perché non riconoscerlo.

Che cosa intendeva Platone con la “cura dell’anima”? Intendeva la ricerca della verità, delle grandi verità che stanno oltre le cose quotidiane e che riguardano l’esistenza umana; le verità che danno senso alla vita personale, che superano la frammentazione, che portano verso un’unità che non omologa ma armonizza. Ora come allora, e come sempre nella storia, l’uomo sente in sé e si pone il problema dell’eternità: esso nasce dalla ineludibile esperienza del limite, della finitezza e della morte, della fragilità metafisica dell’essere che si scontra con l’anelito insopprimibile verso una felicità piena e definitiva. Viene alla memoria quanto scrive Pirandello: “non possiamo comprendere la vita, se in qualche modo non ci spieghiamo la morte” (Pirandello, Il fi Mattia Pascal). È la cura dell’anima che permette al continente di non essere l’Europa dei mercati e della finanza, ma innanzitutto l’Europa dello spirito. Se nella storia di ieri e di oggi molti popoli hanno potuto resistere in situazioni materiali gravissime, dove mancano i beni primari insieme alle libertà fondamentali, ciò significa che, al di là del benessere materiale, esiste una energia di tipo immateriale che è la forza dello spirito. È questa forza che genera il senso di appartenenza, l’impegno e il sacrificio, in una parola la passione per realizzare qualcosa di alto come un continente unito e solidale.

“Se l’Europa si staccasse totalmente da Cristo, allora cesserebbe di essere (Novalis, La cristianità, ossia l’Europa) In conclusione, cerco di presentare alcune brevi considerazioni distinte su due aspetti.

a) Perché Novalis fa una affermazione così nettà? Accenno a tre ragioni:

1. Innanzitutto perché il Cristianesimo fonda la dignità dell’uomo; la fonda al livello più alto e inviolabile, quello di Dio. È interessante rilevare che le Carte internazionali parlano della dignità umana ma non entrano nel merito del fondamento: lo danno per acquisito, con tutte le conseguenze!

2. In secondo luogo, perché il cristianesimo si presenta come fede universale che, rivolgendosi alle singole persone, supera i vincoli particolari senza negarli, e permette una comunità universale, mentre l’impero incarnava l’idea d una autorità politica universale, il cristianesimo pone la differenza tra civiltà e politica, e quindi tra universalità spirituale e particolarità civile.

3. Infine, perché la fede cristiana pone l’idea della superiorità della persona sulla natura: la vita dell’uomo non è la vita del cosmo, essa viene direttamente da Dio. Per questo inizia senza paura l’indagine sulla natura per governarla a suo servizio, fino a pretendere di superare il limite e di voler possedere il creato: in questa prospettiva, Romano Guardini aveva previsto la sfida decisiva per l’Umanità: “l’epoca futura non dovrà affrontare il problema dell’aumento del potere … ma quello del suo dominio (R. Guardini, Il potere, Morcelliana 1963, pag.9). le ultime due guerre sono state il triste riscontro di questa sfida.

b) Quali sono i problemi più delicati ai quali i credenti devono dare delle risposte? Uno l’abbiamo già indicato: fondare la dignità della persona umana con le parole della ragione, attraverso cioè un “linguaggio istituzionale” come affermava Habermas: ciò impone una riflessione sulla trascendenza, cioè se l’uomo sia fondamento di sé stesso oppure si auto comprenda in rapporto ad una istanza che lo trascende, e quindi è universale, ma di cui è partecipe. E poi, il rapporto tra politica e religione, tra monoteismo e democrazia, laicità e laicismo, la questione del fondamento del diritto, che a sua volta rimanda al rapporto tra natura e cultura, tra diritto e giustizia.

Rispetto a questi fronti, i cristiani hanno una grande responsabilità e forse qualche ritardo. I luoghi del pensiero e le istituzioni accademiche cattoliche sono chiamate a essere più presenti nel pubblico dibattito, e portare le ragioni di quei valori che sono proposti dal Vangelo, ma che appartengono all’esperienza universale. Oggi sono stravolti a causa di un individualismo esasperato che vede nel principio dell’autodeterminazione la chiave di volta, la base della metamorfosi antropologica in atto. Il cosiddetto “trans umanesimo” fonda se stesso non sulla ragione come facoltà del vero, ma sulla volontà assoluta che Levin chiama “decisione”. Questa pretende di porre la realtà delle cose e di sé stesso fino a reinventarsi. Paradossalmente, quanto più l’agire è innaturale, più si ritiene affermata la dignità umana. Il primato della volontà senza verità porta alla negazione della persona e alla disgregazione sociale.

Cristianesimo e Europa

Vorrei concludere con una citazione di don Luigi Sturzo: “A tutti gli uomini liberi e forti, che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini supremi della Patria, senza pregiudizi né preconcetti facciamo appello perché uniti insieme propugnino nella loro interezza gli ideali di giustizia e di libertà” (Luigi Sturzo, Appello agli uomini liberi e forti, 1919). Sturzo pensava alla Società delle Nazioni, che possiamo tradurre anche come “Comunità di popoli”. È una visione alta che – prima che essere organizzativa, esprime l’anima delle genti, il desiderio – prima che la legittima opportunità – di camminare insieme con quella virtù umana e cristiana che si chiama solidarietà: essa significa portare in solidum la vita, e richiede anche il principio di sussidiarietà, per cui ognuno viene valorizzato ed è fiero non solo di ricevere ma anche di dare il meglio del suo cuore e della sua intelligenza, della sua storia e della sua vita.

INTERVENTO ON. ANTONIO TAJANI

La figura di don Luigi Sturzo è attuale oggi come nel 1919, un visionario come lui seppe fotografare e tratteggiare il modello organizzativo della società organica ma anche rappresentativa, ribadendo il ruolo dello Stato e dei corpi intermedi. Il sacerdote e statista di Caltagirone disegnò una società impregnata di un modello cristiano ispirato alla Dottrina Sociale della Chiesa. Un modello di società, fatta di persone e non di masse, dove lo Stato rappresenta l’unità nazionale di tutti gli enti di sussidarietà orizzontale e verticale. Prima cellula di questa società è la famiglia, fondata sui valori. l’aspetto valoriale è fondamentale, se non si crede in alcuni valori si è destinati a far precipitare la società in basso. In un momento di grande confusione non possiamo non riflettere sul pensiero sturziano. Va preservata la dimensione umana, di ogni persona per una società organica e rappresentativa. E quando don Sturzo indica i mali della democrazia – statalismo, partitocrazia e lo sperpero del denaro pubblico – non dimentichiamo che sono mali tuttora attuali. Si strilla poco ma si ragiona poco e sarebbe opportuno vivere le esperienze per poter affrontare i problemi: non basta uno slogan per riflettere sulle dinamiche ed è importante conoscere i messaggi che ci hanno lasciato i grandi del passato. Ciò che interessa, di fatto, è il pensiero, l’individuazione e la risoluzione dei pensieri. Se la politica lavora solo per cercare lo 0,1% nei sondaggi, allora essa non è più a servizio. La politica è chiamata a costruire una società a servizio del cittadino: in questo don Sturzo è un modello tuttora attuale. Facendo infine un cenno all’Europa, sappiamo che per proteggere il cittadino non possiamo non difendere la nostra identità. Più siamo coraggiosi nel tutelarla, più saremo capace di accogliere. Solo chi è forte può aprire le