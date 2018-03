Settimana Santa Ennese, in città arrivano tanti turisti

Se qualcuno ancora obietta sul fatto che Enna non è citta dalle interessanti potenzialità turistiche probabilmente in questi giorni della Settimana Santa sarà smentito. Tantissimi turisti in giro a seguire in questi giorni le processioni delle Confraternite e le varie mostre distribuite in città tra Chiese, Confratenite, Teatro Garibaldi, Pro Loco. E domani anche il piacere di poter ritrovare dopo decenni aperta la chiesa dei Cappuccini E quando si avvicina la fatidica giornata del Venerdì dove si tiene la processione iniziano ad arrivare anche i Camper, Questo un gruppo che nelle prime ore del mattino si inerpicava dalla strada di arroccamento San Calo per andare verso il Castello di Lombardia.

