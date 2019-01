Sea Watch: Cgil Sicilia domani a manifestazione a Siracusa

Palermo, 29 gen- La Cgil siciliana , in una nota, plaude alla “grande generosità che stanno dimostrando in queste ore i cittadini di Siracusa, il mondo dell’associazionismo e la Cgil provinciale” in merito alla vicenda dei migranti della Sea Watch da oltre 10 giorni davanti al porto di Siracusa in attesa di potere sbarcare. La Cgil, che annuncia la partecipazione con proprie delegazioni da tutta la Sicilia, alla manifestazione che si svolgerà domani alle 11 in via Stentinello, contrada Targia alle porte di Siracusa dove a un miglio dalla costa è ormeggiata la Sea Watch, sottolinea: “la battaglia perché nel nostro paese non si perda il senso dell’umanità e prevalgano solidarietà e accoglienza, così come è stato per la nave Diciotti, non può che continuare”.