Scuola IL LINCOLN RAPPRESENTA LA PROVINCIA DI ENNA A TERRASINI EVENTO REGIONALE” PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO GIOVANILE”

IL LINCOLN RAPPRESENTA LA PROVINCIA DI ENNA A TERRASINI

EVENTO REGIONALE” PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO GIOVANILE”

L ‘ I. I. S. “ A. Lincoln” di Enna dal 23 al 25 Novembre ha partecipato all’ evento regionale di Promozione del Volontariato Giovanile tenutosi a Terrasini. La proposta di questo evento nasce dalla volontà di avviare un confronto tra le realtà di volontariato attivate dai giovani e con i giovani dei vari contesti territoriali delle nove province siciliane, per promuovere nuove forme di partecipazione e di volontariato : la provincia di Enna è stata rappresentata da una delegazione di ragazzi degli indirizzi dell’Istituto di Enna e di Agira accompagnati dai docenti,

F. Perillo e G. Mancuso, poiché tale scuola si è distinta nella realizzazione di percorsi di promozione del volontariato e di cittadinanza attiva. E’stata una esperienza decisamente costruttiva, ha commentato la prof. Perillo, la tre giorni vissuta dai tredici studenti che li ha visti a confronto con i colleghi( 250!) di altri Istituti scolastici siciliani su temi quali la generatività sociale intesa quale azione trasformativa diretta a uno scopo liberamente scelto, rispettoso del contesto e aperta al futuro.

“Galleria della Cultura delle Arti e della Partecipazione”, questo il tema dell’evento organizzato e patrocinato dai Centri Servizi Volontariato della Sicilia, ha visto la costituzione di veri e propri cantieri, con gli studenti suddivisi in gruppi di lavoro per confrontarsi su temi quali la condizione giovanile, migranti , povertà etc. Esperienze di questo tipo permettono agli studenti dell’Istituto di condividere esperienze e conoscenze di cittadinanza attiva e volontariato utili per il loro futuro.

Prof SSA. ALDA LUANA DI DIO