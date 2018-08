Sci Nautico Giovanile, Sesto posto nel Salto per l’ennese Arianna Sacco agli Europei U17

Si e’ chiusa con un importante sesto posto finale nelle Figure la prima esperienza nella Categoria U17 per la sciatrice ennese Arianna Sacco ai Campionati Europei in Ucraina. Arianna che di anni ne ha 15 è al suo ingresso nella categoria dove vi potrà gareggiare per altre due. Dopo aver sfiorato l’ingresso in finale nel Salto mancato per soli 10 cm e nello Slalom, nelle Figure Arianna ha avvicinato la soglia dei 4800 punti ovvero circa 200 del suo record personale stabilito alcune settimane fa ai Campionati Italiani di categoria e assoluti svoltisi a San Gervasio Bresciano in provincia di Brescia e dove Arianna ha vinto numerose medaglie. Ma il mese magico di Arianna era iniziato anche con la partecipazione ai Campionati del Mondo U17 in Spagna a Sesena dove si è affermata nella sua categoria tra le migliori 20 atlete nel mondo.

