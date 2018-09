SCAMBIO CULTURALE SULLA TRADIZIONE

“I METALLURGICI” DI TRAPANI IN VISITA ALLA PROLOCO ENNA

Presso la sede all’interno del Castello di Lombardia, la Pro Loco Enna ha voluto organizzare uno scambio di cultura e tradizione della settimana Santa fra le confraternite ennesi e la categoria dei “metallurgici” trapanesi a cui è affidato uno dei Misteri della settimana Santa.

Durante questo incontro, si è avuto uno scambio di vedute fra le due grosse realtà della Settimana Santa in Sicilia, in rappresentanza delle confraternite ennesi parte del collegio dei Rettori con il Presidente Ferdinando Scillia, in rappresentanza di quella Trapanese il dott. Nino Barone capo console della categoria Metallurgici affidatari del sacro gruppo dei Misteri denominato L’Arresto. “È stata una bella esperienza, soprattutto di interscambio tradizionale, culturale e religioso legato alla pietà popolare, le confraternite a Enna e le maestranze a Trapani. Aggregazioni laiche ambedue ma con differenti modi di animare la Settimana Santa” queste le parole del dott. Scillia che ha ringraziato la pro loco di Enna x essere stata un punto fermo che ha permesso questo incontro durante il quale i nostri graditi ospiti si sono scambiati materiale informativo delle rispettive manifestazioni religiose ed una Promessa di ulteriori incontri e scambi culturali. I volontari della Pro Loco hanno allestito un tavolo con degustazioni di prodotti a km/0 come fichi e fichi d’india e un gustoso aperitivo.