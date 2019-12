Santa Messa ed incontro conviviale per il Natale 2019 con colletta per la Casa di accoglienza per madri in difficoltà “Madre Teresa di Calcutta” di Viterbo

Viterbo, 1° dicembre 2019 – Domenica 1° dicembre 2019 si è svolto l’incontro prenatalizio della Delegazione della Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. La Santa Messa è stata officiata presso la Chiesa della SS. Trinità di Viterbo da S.E. Mons. Pierluigi Celata, Nunzio Apostolico, Arcivescovo titolare di Doclea, Vice Camerlengo emerito di Santa Romana Chiesa, già Segretario del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso e Segretario della Commissione per i rapporti religiosi con i musulmani. Concelebrante Padre Juraj Pigula, O.S.A., Priore della Comunita Agostiniana della Trinità di Viterbo.

30.11.2019 – Concelebrazione Eucaristica nel segno di fraternità e di devozione alla Santa Croce presieduta da Mons. Nunnari a Reggio Calabria

Reggio Calabria, 30 novembre 2019 – Nella Festa di Sant’Andrea, sabato 30 novembre 2019 nella Basilica dell’Eremo “Santa Maria della Madre della Consolazione” a Reggio Calabria, S.E.R. Mons. Salvatore Nunnari, Arcivescovo emerito di Cosenza–Bisignano ha presieduto la Concelebrazione Eucaristica, fortemente voluta dal Coordinamento Calabria che fa capo alla Delegazione della Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

29.11.2019 – Visita guidata in esclusiva alla mostra “Aquileia 2200 – Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente” a Roma

Roma, 29 novembre 2019 – Una nutrita rappresentanza di Cavalieri e Dame del Sacro

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, provenienti da tutt’Italia, ha partecipato, presso il magnifico complesso dell’Ara Pacis a Roma, a una visita guidata in esclusiva alla mostra “Aquileia 2200 – Porta di Roma verso i Balcani e l’Oriente”. L’esposizione, curata dalla Fondazione Aquileia 2200, ente presieduto dall’Ambasciatore Antonio Zanardi Landi, ha festeggiato fino al 1° dicembre l’anniversario della nascita nel 181 a.C. di uno dei più importanti centri dell’età romana imperiale e ne ha illustrato le numerose trasformazioni intervenute nel corso dei secoli.

22.11.2019 – Santa Messa mensile nell’Abbazia di Casamari del Gruppo di Casamari della Delegazione della Tuscia e Sabina

Veroli, 22 novembre 2019 – Il Cappellano Padre Pierdomenico Volpi, O. Cist ha celebrato venerdì 22 novembre 2019 nell’Abbazia di Casamari a Veroli (FR) la Santa Messa mensile per i Cavalieri, Dame e Postulanti del Gruppo di Casamari della Delegazione della Tuscia e Sabatina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

16.11.2019 – Evento culturale e donativo di materiale sanitario e generi di prima necessità nella Città di Siena

Siena, 16 novembre 2019 – Organizzato dal Coordinamento per la Toscana Orientale, i Cavalieri della Delegazione della Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, guidati dal Pro-Delegato, Cav. Massimo Planera, sabato 16 novembre 2019 hanno visitato la Città di Siena.

