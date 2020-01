Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Real Commissione per l’Italia; Il Gran Priore presiede la Solenne Santa Messa per la festa di Sant’Agnese a Roma

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

Real Commissione per l’Italia

Comunicato Stampa

Il Gran Priore presiede la Solenne Santa Messa

per la festa di Sant’Agnese a Roma

Solenne Celebrazione Eucaristica per la festa di Sant’Agnese a Roma

presieduta dal Card. Müller, Gran Priore dell’Ordine Costantiniano

Una Rappresentanza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio parteciperà martedì 21 gennaio 2020 alle ore 19.00, presso la Chiesa di Sant’Agnese in Agone in Piazza Navona a Roma, alla Solenne Celebrazione Eucaristica per la festività liturgica di Sant’Agnese, martire tredicenne.

La Concelebrazione verrà presieduta dal Cardinale Titolare Gerhard Ludwig Müller, Balì Gran Croce di Giustizia e Gran Priore dell’Ordine Costantiniano. Saranno presenti il Delegato per Roma e Città del Vaticano, Principe Don Flavio Borghese e il Delegato per la Repubblica di San Marino, Cav. Dott. Cesare Tabarrini.

L’Em.mo e Rev.mo Signor Cardinale Gerhard Ludwig Müller, Diacono del Titolo di Sant’Agnese in Agone, fu nominato da S.A.R. Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, con Decreto del 16 dicembre 2018, quale Gran Priore del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, succendo a Sua Em.za Rev.ma il Cardinale Dario Castrillon Hoyos, compianto Gran Priore fino alla sua scomparsa il 18 maggio 2018.

Ulteriori informazioni: Cav. Michele Cantarano – Email

Testo completo, con foto

N. 1 – 2020 – Aggiornamento: 16.01.2020 12:30

16.01.2020 – Conferenza “Cristiani e pagani dinanzi alla svolta costantiniana” a Milano

Dopo la pausa natalizia, giovedì 16 gennaio 2020 prenderanno avvio le attività culturali di quest’anno della Delegazione della Lombardia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Alla Santa Messa seguirà una Conferenza di carattere costantiniano, organizzato dal Cav. Prof. Edoardo Teodoro Brioschi, Docente presso l’Università Cattolica di Milano, Promotore delle Attività Culturali della Delegazione.

Ulteriori informazioni: Cav. Luca Di Francesco – Email

Testo completo

16.01.2019 – Commemorazione annuale del pio transito di Don Giuseppe Ambrosio

Anche quest’anno i Padri Giuseppini del Murialdo di San Giuseppe Vesuviano (NA) hanno invitato la Rappresentanza di Nola-Terra di Lavoro della Delegazione di Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano a presenziare giovedì 16 gennaio 2020 alla Santa Messa di commemorazione annuale per il 63° anniversario del pio transito di Don Giuseppe Ambrosio, fondatore del Santuario di San Giuseppe e morto in odore di santità, per impetrarne la causa di beatificazione. Don Peppino è legato all’Ordine Costantiniano, in quanto nominato all’epoca Cappellano di Merito da S.A.R. il Principe Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie, Conte di Caserta, Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie e Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, fratello minore e successore di S.M. Francesco II di Borbone.

Ulteriori informazioni: Cav. Antonio de Stefano – Email

Testo completo, con foto

24.01.2020 – Programma gennaio-giungo 2020 della Delegazione della Sicilia Occidentale

Il prospetto con la programmazione dal 24 gennaio a 29 giungo 2020 della Delegazione della Sicilia Occidentale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è stato pubblicato sul sito dell’Ordine.

Ulteriori informazioni: Cav. Salvatore Glorioso – Email

Testo completo

25.01.2020 – Donazione di derrate alimentari di prima necessità per i bisognosi a Torino

Sabato 25 gennaio 2020 il Cav. Massimo Trasforini, Rappresentante della Città di Torino della Delegazione del Piemonte e Valle d’Aosta del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (che ha effettuato lo scorso 15 gennaio una donazione di derrate alimentari di prima necessità presso Ente Pro Infantia Derelicta a Torino) effettuerà personalmente la seconda donazione (a cadenza mensile) di derrate alimentari di prima necessità ad una famiglia bisognosa indicata dalla Circoscrizione di Torino.

Ulteriori informazioni: Cav. Gabriele Gregorio Sarlo – Email

Testo completo

26.01.2020 – A Livorno, donativo per migliorare la vita della piccola Azzurra Incrocci

Domenica 26 gennaio 2020 sarà consegnato un donativo, raccolto nel periodo natalizio su iniziativa dei Coordinamenti per la Toscana Nord e Sud Occidentale della Delegazione della Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, finalizzato a migliorare le condizioni di vita della piccola Azzurra Incrocci, figlia di una dipendente civile dell’Accademia Navale di Livorno. Nell’occasione presso l’Accademia Navale di Livorno verrà celebrata la Santa Messa dal Cappellano militare Don Pietro Folino Gallo.

Ulteriori informazioni: Cav. Massimo Planera – Email

Testo completo

02.02.2020 – Santa Messa presso la Caserma Monte Grappa a Torino

Domenica 2 febbraio 2020 verrà celebrata a Torino una Santa Messa a suffragio di S.A.R Doña Pilar di Borbone, Infanta di Spagna, dei Cavalieri e Dame defunte, dei famigliari e dei benefattori della Delegazione del Piemonte e Valle d’Aosta del Sacro Militare Ordine Cosantiniano di San Giorgio.

Ulteriori informazioni: Cav. Gabriele Gregorio Sarlo – Email

Testo completo

02.02.2020 – Apertura della Porta Santa per l’Anno Giubilare nel VII Centenario Madonna Liberatrice a Viterbo

La Diocesi di Viterbo, i Padri Agostiniano e la Delegazione della Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio hanno reso noto il Programma Giubilare in occasione del VII Centenario Madonna Liberatrice (1320-2020) a Viterbo.

Domenica 2 febbraio 2020, Giornata della Vita Consacrata nel Santuario della Madonna Liberatrice-Chiesa della SS. Trinità in Viterbo, alle ore 16.00, si svolgerà la cerimonia di Apertura della Porta Santa, presieduta da S.E.R. Mons. Lino Fumagalli, Vescovo di Viterbo, a cui parteciperanno i Cavalieri Costantiniani.

Ulteriori informazioni: Cav. Alessio Lamoratta – Email

Testo completo, con foto dei manifesti e programma integrale dell’Anno Giubilare