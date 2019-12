Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Real Commissione per l’Italia Auguri di Natale 2019 e Alcune attività svolte recentemente

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

Real Commissione per l’Italia

Comunicato Stampa

Auguri di Natale 2019 e Alcune attività svolte recentemente

Auguri di Natale 2019 del Presidente della Real Commissione

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

Natale del Signore 2019

Il Presidente della Real Commissione per l’Italia augura a tutti, ai confratelli, alle consorelle, agli amici e alle loro rispettive famiglie, i più cordiali auguri di un santo Natale.

Diego de Vargas Machuca

“In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui” (1 Gv 4,9).

Testo integrale con foto:

https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/auguri-di-natale-2019-del-presidente-della-real-commissione

Alcune attività svolte recentemente

15.12.2019 – Donazione di derrate alimentari di prima necessità ad una famiglia bisognosa di Torino

Domenica 15 dicembre 2019, il Cav. Massimo Trasforini, Rappresentante della Città di Torino e Segretario Generale della Delegazione di Piemonte e Valle D’Aosta del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha eseguito personalmente la prima donazione di derrate alimentari di prima necessità ad una famiglia bisognosa indicata dalla Circoscrizione di Torino. Tale iniziativa sarà effettuata con cadenza mensile.

Inoltre, il 18 dicembre 2019 alle ore 19.30, la Delegazione di Piemonte e Valle D’Aosta, effettuerà collettivamente una donazione di derrate alimentari di prima necessità presso la Parrocchia Sant’Alfonso [ http://www.parrocchiasantalfonso-torino.it/ ] in via Netro 5 a Torino. La donazione verrà presentata al Diacono Enzo Vitulli, Responsabile della Mensa dei Poveri [ http://www.parrocchiasantalfonso-torino.it/parrocchia_mensa.html ].

Testo integrale con foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/15-12-2019-donazione-di-derrate-alimentari-di-prima-necessit%C3%A0-ad-una-famiglia-bisognosa-di-torino

15.12.2019 – Incontro prenatalizio e raccolta di generi alimentari per i più bisognosi a Roma

Si è tenuto domenica 15 dicembre 2019, presso la Basilica Magistrale di Santa Croce al Flaminio, l’ultimo incontro dell’anno per la Delegazione di Roma e Città del Vaticano del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Nell’occasione è stata realizzata una raccolta di generi alimentari in favore dei più bisognosi.

Alla Santa Messa, officiata dal Parroco, Don Andrea Mesti, insieme al Cappellano dell’Ordine Costantiniano, Mons. Carlo dell’Osso, hanno preso parte diversi Cavalieri e Postulanti, che si sono poi riuniti nei locali della parrocchia per brindare alle imminenti festività Natalizie.

Le attività riprenderanno nel 2020 con la Santa Messa programmata per giovedì 23 alle ore 18.30.

Testo integrale con foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/15-12-2019-incontro-prenatalizio-e-raccolta-di-generi-alimentari-per-i-pi%C3%B9-bisognosi-a-roma

13.12.2019 – Celebrazione Eucaristica mensile di dicembre del Gruppo di Casamari

La Santa Messa mensile del Gruppo di Casamari della Delegazione della Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è stata celebrata venerdì 13 dicembre 2019, memoria liturgica di Santa Lucia, dal Cappellano Padre Pierdomenico Volpe, O.Cist., nella Cappella dell’Istituto San Bernardo presso l’Abbazia di Casamari a Veroli.

Testo integrale con foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/13-12-2019-celebrazione-eucaristica-mensile-di-dicembre-del-gruppo-di-casamari

08.12.2019 – Santa Messa della Solennità dell’Immacolata Concezione a Marigliano

Domenica 8 dicembre 2019, nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, antica Festa Nazionale del Regno delle Due Sicilie, nella Chiesa di Santa Croce in S. Nicola a Marigliano alle ore 09.30 è stata concelebrata la Santa Messa in onore di Maria SS. Immacolata dal Parroco Mons. Sebastiano Bonavolontà, Cappellano della Rappresentanza di Nola-Terra di Lavoro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e da Don Carmine Sbarra.

Testo integrale con foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/08-12-2019-celebrazione-a-marigliano-nella-festa-dell-immacolata

08.12.2019 – Santa Messa della Solennità dell’Immacolata Concezione nella Basilica di Santa Chiara a Napoli

Domenica 8 dicembre 2019, nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, antica Festa Nazionale del Regno delle Due Sicilie, nella Basilica di Santa Chiara a Napoli, è stata celebrata alle ore 12.00 una Solenne Santa Messa. Si è trattata di una cerimonia fortemente voluta dal Real Circolo Francesco II di Borbone, con il fine di radunare in questo giorno e in questo luogo tutti coloro che volevano invocare l’intercessione della Madonna, in segno di riconciliare a Lei la cultura, le tradizioni e le radici cristiane di queste Terre. All’inizio della Solenne Celebrazione Eucaristica è stata letta la lettera che il Capo della Real Casa delle Due Sicilie, Sovrano Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e OrLéans, Duca di Calabria, Conte di Caserta ha indirizzato al Rev. Padre Carlo D’Amodio, O.F.M., Ministro Provinciale dei Frati Minori di Napoli e Caserta e all’Ecc.mo Sig. Gr. Uff. Don Paolo Rivelli, Presidente Real Circolo Francesco II di Borbone.

Testo integrale con foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/santa-messa-della-solennit%C3%A0-dell-immacolata-concezione-nella-basilica-di-santa-chiara-a-napoli

05.12.2019 – Delegazione di Roma e Città del Vaticano incontra il Gran Priore

Giovedì 5 dicembre 2019, nella splendida cornice del Circolo della Caccia a Roma, il Principe Don Flavio Borghese e sua moglie Isabella Olimpia hanno ospitato a cena il Gran Priore del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, S. Em. il Cardinale Gerhard Ludwig Müller insieme a una ristretta compagine di Cavalieri e Dame della Sacra Milizia.

Testo integrale con foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/05-12-2019-delegazione-di-roma-e-citt%C3%A0-del-vaticano-incontra-il-gran-priore

01.12.2019 – Cerimonia prenatalizia presso il Santuario della Madonna delle Grazie a Pistoia

Domenica 1° dicembre 2019, Dame, Cavalieri, Postulanti, simpatizzanti ed amici della Delegazione della Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio hanno partecipato alla consueta Cerimonia prenatalizia annuale a Pistoia, presso il Santuario della Madonna delle Grazie (alias del Letto), organizzata dal Coordinamento della Toscana Centrale.

Testo integrale con foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/01-12-2019-cerimonia-prenatalizia-presso-il-santuario-della-madonna-delle-grazie-a-pistoia

15.11.2019 – Consegna della Placca d’argento al Comandante del Porto di Genova

Venerdì 15 novembre 2019, nella sede del Comando del Porto di Genova, una Rappresentanza della Delegazione della Liguria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ha consegnato la Placca d’argento all’Ammiraglio Ispettore Nicola Carlone, Comandante del Porto di Genova e Direttore Marittimo della Liguria, Cavaliere di merito della Sacra Milizia.

La Delegazione era composta dal Delegato della Liguria, Dott. Luigi Filippo Granello di Casaleto, Cavaliere de Jure Sanguinis, e dall’Avv. Gian Marino Delle Piane, Cavaliere di Gran Croce di Giustizia. La Placca d’argento era dono di alcuni Cavalieri della Delegazione.

Contestualmente è stato consegnato all’Aiutante di Bandiera dell’Ammiraglio, il Capitano di Corvetta Andrea Borghi, il Diploma di Cavaliere di Merito della Sacra Milizia Costantiniana.

Testo integrale con foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/15-11-2019-consegna-della-placca-d-argento-al-comandante-del-porto-di-genova

Attività delle Delegazioni

dal 21 settembre al 27 settembre 2019

Prospetto con le attività delle Delegazioni dell’Ordine Costantiniano dal 21 settembre al 27 dicembre 2019, che sono state rese note attraverso Comunicati Stampa:

https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/06-12-2019-100-giorni-di-attivit%C3%A0-dell-ordine-costantiniano

Le Sante Messe Costantiniane periodiche

Il prospetto segnalato prima non contiene tutte le Sante Messe Costantiniane periodiche celebrate nelle Delegazioni. Qui si trovano le relative informazioni:

https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/calendario-sante-mess

“Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore” (Gal 6,14).