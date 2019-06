Riserva naturale speciale Pergusa anche se nei fine settimana aperto al pubblico il Visitor Center

Che sia il primo passo per la definitiva valorizzazione di uno dei più importanti siti naturalistici della Sicilia..? Sono in molti ad augurarselo e questo primo piccolo passo è la fruizione pubblica ed anche se nel fine settimana e in questo momento senza energia elettrica del Visitor Center di Pergusa, di fatto la porta d’ingresso della riserva naturale speciale pergusina. Infatti da venerdì a domenica il sito che si trova a pochi metri dall’ingresso dell’autodromo di Pergusa, del campo di calcio e del vivaio dell’Azienda delle Foreste demaniali (anche questo aperto al pubblico) è possibile fruirne con gli annessi giochi per i bambini ed affittarsi per un giro le bici all’interno. A gestire questo servizio sono le associazioni di Legambiente e del WWF, in forza ad un protocollo a titolo gratuito siglato con il Libero Consorzio dei Comuni ex Provincia che di fatto è la proprietaria della Riserva. Il protocollo prevede anche la possibilità previa prenotazione anche di visite guidate della Villa Zagaria. Inoltre le associazioni forniscono servizio di guida per la visita del sentiero di Riva dei Giunchi. Le due associazioni stanno mettendo in atto il protocollo a proprie spese e con il lavoro dei volontari.Ed il protocollo, che si è richiesto di prolungare sino a dicembre 2019, non prevede per le due associazioni alcun rimborso o finanziamento. I volontari si occupano di tutto quello che c’è da fare, tagliare l’erba, sistemare i giochi, lavare ed altro ancora. Quindi un lavoro non indifferente quello che viene svolto e tra l’altro amplificato nelle difficoltà perché svolto anche senza la corrente elettrica. Infatti a causa dei lavori in corso per il rifacimento del vicino campo di calcio comunale, sono stati tranciati i cavi elettrici ed il Comune a quanto pare non ha provveduto a ripristinarla

