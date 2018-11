Rinnovamento dello Spirito Salvatore Martinez a Fatima per la 44ª Assemblea della Comunità Carismatica Pneumavita

Salvatore Martinez a Fatima per la 44ª Assemblea della Comunità Carismatica Pneumavita

Si svolgerà il 10 e l’11 novembre, a Fatima, la 44ªAssemblea della Comunità Nazionale Carismatica Pneumavita (www.pneuma-rc.pt). A intervenire come relatore sarà Salvatore Martinez, Presidente nazionale di Rinnovamento nello Spirito Santo, che terrà quattro relazioni sul tema generale: «Mi sarete testimoni (Atti 1,8). “Battesimo nello Spirito Santo, lode, servizio all’uomo. Le tre cose sono indissolubilmente unite. Non saremo giudicati per la nostra lode, ma per quello che facciamo per Gesù” (Papa Francesco)».

L’esperienza del Rinnovamento a Fatima, benedetta dalla presenza della Madonna, ha inizio nel novembre 1974. L’anno successivo, a Lisbona, nella Casa dei missionari dello Spirito Santo, nacque la realtà che avrebbe preso il nome di “Pneumavita”.

Il programma della due giorni si aprirà sabato mattina con la Preghiera comunitaria carismatica e il saluto alla Vergine Maria. Quindi, il primo insegnamento di Martinez su: «Effusione dello Spirito Santo: un percorso carismatico di nuova vita nello Spirito», cui seguirà la seconda relazione intitolata: «Lode: la novità della preghiera comunitaria carismatica». Nel pomeriggio, dopo un momento di Lode corale, il terzo insegnamento: «Servizio all’uomo: la testimonianza della fede carismatica nel mondo». La giornata si chiuderà con la Celebrazione eucaristica e, in serata, l’Adorazione del Santissimo Sacramento e la preghiera di Guarigione.

Domenica, dopo la Lode mattutina, spazio al quarto insegnamento del Presidente del RnS su: «La nuova evangelizzazione nella forza dello Spirito», cui seguirà l’Eucaristia che concluderà i lavori dell’Assemblea.