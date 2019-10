Rinnovamento dello Spirito: L’ennese Salvatore Martinez in missione in Cina

Salvatore Martinez in missione in Cina

Da domenica 22 settembre a sabato 5 ottobre 2019

Dal 22 settembre al 5 ottobre Salvatore Martinez – Presidente nazionale del

Rinnovamento nello Spirito Santo e già rappresentante speciale della presidenza OSCE

sulla libertà religiosa – è in Cina per una missione fatta di incontri diplomatici con le

autorità locali, meeting in chiave interreligiosa e incontri con alcune comunità ecclesiali.

In special modo si segnala l’invito del Venerabile Shi Yong Xin, 30° Abate del Tempio

di Shaolin, luogo dove 15 secoli or sono nacque il Buddismo Zen. La cultura Shaolin è

stata riconosciuta dall’Unesco, nel 2010, Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Al

contempo le attività di formazione per sacerdoti, religiose e laici presso la Diocesi di

Handan, centro di approfondimento della fede cristiana per tutta la Cina, su invito del

Vescovo Sun Jigen.

“Nei giorni in cui si celebra il 70° anniversario della nascita della Repubblica Popolare

Cinese – dichiara Martinez – è interessante assistere più che alle parate militari al

grande risveglio spirituale che caratterizza il popolo della più grande organizzazione

statale al mondo. È una grazia potersi fare testimone della fede cristiana in alcune

regioni di un Paese in cui vige un regime ideologico, proprio nel mese che Papa

Francesco ha voluto dedicare in modo straordinario alla missione. È proprio vero –

prosegue – che lo Spirito Santo lavora oltre i confini visibili della Chiesa. Così come è

facile vedere che da questa terra asiatica passeranno i nuovi assetti economici del

mondo, è altrettanto confortante prevedere che da qui verrà anche la nuova generazione

di cristiani che evangelizzerà il mondo. Migliaia e migliaia di persone, ogni giorno,

abbracciano la fede in Cina, e una fede carismatica sul modello delle prime comunità

cristiane; e aumentano in modo esponenziale le persone che con rigore si preparano e si

formano per la missione in Cina e dalla Cina nel mondo. È motivo di speranza, poi,

l’apertura al dialogo spirituale che si registra con le grandi tradizioni del buddismo, del

taoismo e del confucianesimo; incontri che hanno al centro la salvaguardia e la

promozione della dignità dell’uomo, creatura di Dio, e del mondo creato, opera di Dio.

Queste aperture – conclude il Presidente del RnS – trovano in Papa Francesco e nel suo

Pontificato un elemento di congiunzione e di sviluppo davvero significativi”.

Visite: 79