Rifacimento tribuna dell’Autodromo di Pergusa: soddisfazione da parte di AciSport Sicilia

Apprendiamo con viva soddisfazione che la ristrutturazione della tribuna dell”autodromo si farà. Questo consentirà la piena riattivazione dell’impianto con la chiara possibilità di restituire al circuito un ruolo assolutamente centrale nel mondo del motorismo internazionale. Ognuno ha una propria visione delle cose e con il massimo rispetto per quella altrui, noi ribadiamo con forza la convinzione che l’autodromo abbia un suo futuro nonostante i tempi che cambiano. E fra l’altro convinzione per fortuna unanime, che la tribuna rappresenti uno spazio polivalente di grande rilievo, utile alla Città per grandi manifestazioni così come il recente passato dimostra. Con la certezza che l’opera possa riacquisire la propria funzione, assicuriamo chi nutre ancora dubbi , che la programmazione potrà finalmente avere quel respiro che in mancanza di quest’ultimo passaggio purtroppo mancherebbe.

Il Delegato Sicilia Acisport Armando Battaglia

Il Presidente Aci Enna Alessandro Battaglia

