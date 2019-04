Ricorrenza 25 aprile. A Enna si è ricordato il comandante Barbato Pompeo Colajanni

Anche quest’anno la città di Enna ha ricordato nel giorno del 25 aprile il suo partigiano più illustre, Pompeo Colajanni con nome di Battaglia comandante Barbato che alla testa di una divisione partigiana liberò Torino dai Nazi Fascisti. Stamattina una delegazione di Anpi, Pd, Articolo Uno MDP, ma anche dell’amministrazione comunale ha deposto una corona di fiori sulla tomba di Pompeo Colajanni nel cimitero di Enna. Ma la città di Enna nella lotta che liberò l’Italia dalla Dittatura Fascita riportando libertà e democrazia ha avuto anche altri tanti valorosi che hanno sacrificato la loro vita per la libertà. Militari del Regio Esercito che dopo l’8 settembre del 1943 trovandosi in Nord Italia passarono dalla parte dei partigiani ma anche tanti che partirono dalla Sicilia alla volta del fronte per dare il proprio contributo a liberare l’Italia dai tedeschi e dai Repubblichini. Tra quelli che si riescono a ricordare tra chi è morto e chi è ancora in vita:

Alfredo Attardi, condannato dal Tribunale del GO. GU. a morte Il 15 dicembre 1944, con altri 2 giovani e seppelliti con le sedie dove si trovavano legati;

Angelo Sberna, di anni 22, combattente della Div. “Garibaldi”. Deceduto in seguito a ferite d’arma da fuoco, riportate durante un conflitto con i fascisti.

Vincenzo Di Mattia, comandante di Reparto caduto nell’adempimento del, dovere trovandosi in servizio militare al Nord Italia si arruolò nella file partigiane.

I fratelli Di Dio Alfredo e Antonio, palermitani di nascita, ma figli di ennesi, campioni nazionale di scherma. Erano ufficiali dell’Esercito italiano Comandanti di fama leggendaria, entrambi caduti in battaglia.

I fratelli Vigna Guido e Attilio, fucilati dai nazi-fascisti in Val d’Ossola. Ad Attilio gli fu conferita la medaglia d’argento alla memoria.

Sono ricordati sia nel Sacrario di S. Chiara sia con l’intestazione di una via.

Caduti della provincia di Enna:

Alfonso Guarneri di Villarosa fucilato a soli 19 anni, a Biella assieme ad altri 21 partigiani.

Giacomo Lisacchi di Villapriolo (Villarosa), medaglia d’argento al valore militare, ex partigiano.

ln questa occasione breve della storia della Resistenza è giusto ricordare Pompeo Colajanni, nipote di Napoleone, figlio del fratello. “Ufficiale antifascista che diventerà famoso col nome di “Barbato”(era il nome di un esponente importante dei Fasci Siciliani)”. Fu il comandante partigiano che liberò Torino.

Roberto Trinelli (vivente), ennese di adozione perché sposò una nostra concittadina ed è residente ad Enna dal 1951. partigiano a 17 anni, emiliano.

Crispi Giuseppe nato a Piazza Armerina l’1/8/1925; partigiano

Medicina Giuseppe nato a Barrafranca il 15/12/1923 ; patriota; comando militare Zona Valsesia

Ratto Pietro nato a Leonforte il 22/1/1921 ; partigiano

Santangelo Giovanni nato a Leonforte il 5/9/1921 partigiano

Ernesto Speranza di Agira morto nel 44 a 22 anni

Pietro Spedale di Calascibetta morto nel 1944 a 23 anni,

Gli ennesi i fratelli Paolo e Salvatore Calcara partigiani in Grecia morti rispettivamente nel 2011 e 1996,

il leonfortese pastore Nunzio Rindone, uno dei 335 martiri delle Fosse Ardeatine

Ed ancora il piazzese Giuseppe Pietro La Marca morto a Roma nel 1989, medaglia d’oro al valor militare,

i concittadini Salvatore Principato, antifascista fucilato a piazzale Loreto,

Gaetano Famigliari e Angelo Lionti di Piazza Armerina

Il nicosiano Michele D’Amico, partigiano in Liguria,

l’alessandrino Alfredo Vogogna, che nel dopoguerra venne a Enna come segretario della Cgil, vivendoci sino al 1976.

Ed ancora gli ennesi Vincenzo Quattrocchi partigiano in Jugoslavia e dopo la guerra presidente dell’Anpi

il troinesi Angelo Santoro e Giuseppe Augino

Raffaele Rosso di San Secondo di Valguarnera,

Vito Castiglione e Vito Palazzolo di Regalbuto,

Angelo Cedro di Assoro,

Salvatore Campagna di Nissoria.

Vincenzo Gamiddo di Regalbuto.