Resuttano Il 3° Radio Comunità Nuova Festival ti premia con un Singer Camp di 3 giorni presso il CET di Mogol

Il 3° Radio Comunità Nuova Festival ti premia con un Singer Camp di 3 giorni presso il CET di Mogol

L’evento si svolgerà a Resuttano, in Piazza Sandro Pertini, il 13 settembre alle 21.30. Iscrizioni aperte fino alle ore 20.00 del 10 settembre 2019.

Il 3° Radio Comunità Nuova Festival, organizzato dall’emittente radiofonica di Resuttano Radio Comunità Nuova (da cui prende il nome), si presenta come un concorso canoro di grande rilevanza nel panorama musicale del Centro Sicilia. Il concorso canoro risulta oggi infatti uno dei più apprezzati grazie ad un’organizzazione certosina e ad un premio che piace ai concorrenti, lo scorso anno giunti a Resuttano da ogni angolo della Sicilia.

Il Radio Comunità Nuova Festival, giunto quest’anno alla sua terza edizione, nasce dall’esperienza maturata con la gestione del “vecchio” Festival Canoro Memorial Padre Indorato del 2016 che ha fornito le basi per l’avvio del concorso nell’impostazione attuale. L’introduzione del Singer Camp, per il vincitore della Categoria Senior, da svolgersi presso il CET (Centro Europeo di Toscolano – Università della Musica) di Mogol ad Avigliano Umbro, in provincia di Terni in Umbria si ha a partire dal 2017 ed è stato confermato sia nel 2018 che in questa edizione del prossimo settembre.

Radio Comunità Nuova ha voluto quindi pensare ad uno strumento altamente formativo per ripagare il vincitore del Radio Comunità Nuova Festival. Il vincitore della Categoria Senior che si aggiudicherà il Singer Camp, sperimentando 3 giorni di alta formazione musicale, si recherà in Umbria al CET dall’11 al 13 ottobre prossimo. Qui sarà parte di una full immersion di 30 ore tra lezioni e laboratori con professori di grande esperienza e con la possibilità di registrare anche l’audio di un proprio brano il tutto contornato da un trattamento in pensione completa.

Il Radio Comunità Nuova Festival prevede anche una Categoria Junior dedicata a bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 16 anni; il vincitore si aggiudica l’8° Memorial Padre Indorato. La partecipazione, indistintamente dalla Categoria di appartenenza, rimane sempre totalmente gratuita.

Il Radio Comunità Nuova Festival sarà trasmesso in diretta radiofonica su Radio Comunità Nuova girono 13 settembre a partire dalle 21.30, su 95 FM (Centro Sicilia e Madonie), www.radiocomunitanuova.it ma anche sull’App di Radio Comunità Nuova scaricabile gratuitamente da Play Store e App Store. Inoltre verrà trasmesso in diretta video sulla Pagina Facebook Ufficiale di Radio Comunità Nuova.

Per iscriversi al 3° Radio Comunità Nuova Festival bisognerà consultarare il Regolamento su questa pagina (https://www.radiocomunitanuova.it/index.php/extra/festivalcanoro). Regolamento e Modulo di Partecipazione sono disponibili sul sito www.radiocomunitanuova.it alla sezione Festival Canoro.. Per iscriversi c’è tempo fino alle ore 20.00 del 10 settembre 2019.

L’evento è patrocinato dal Comitato Feste San Paolo di Resuttano, dalla Parrocchia Maria Ss.ma Immacolata di Resuttano e dall’Assessorato Sport e Turismo della Regione Sicilia.

