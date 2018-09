Rally Successo per Ciuffi – Gonella su Peugeot 208 R2b in Valtellina

Successo per Ciuffi – Gonella su Peugeot 208 R2b in Valtellina

Missione compiuta alla 62^ edizione del Rally lombardo per l’equipaggio ACI Team Italia, testimonial AIDO Firenze e supportato da CST Sport che ha vinto la classe R2b ed il Trofeo Peugeot IRC alla 62^ edizione del rally lombardo. Pieno il feeling con la vettura del leone curata dalla Autotecnica Rally2 ed eccellente il lavoro delle gomme Pirelli

Firenze 9 settembre 2018. Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella su Peugeot 208 R2b hanno vinto la classe R2b al 62° Rally Internazionale Coppa Valtellina ed hanno ipotecato il Trofeo della casa francese del Leone nella serie IRC. L’equipaggio ACI Team Italia, testimonial AIDO Firenze e supportato dalla CST Sport, ha affrontato la gara lombarda valida per l’International Rally Cup con il preciso intento di accumulare esperienza e provare il feeling con il nuovo team Autotecnica Rally2 che cura la vettura francese del Leone dotata di gomme Pirelli.

Nella prima giornata di venerdì 7 settembre, il 24enne fiorentino ed il 22enne copilota piemontese hanno vinto la prima prova speciale e poi si sono difesi nelle rimanenti 4, concludendo al 2° posto. Nella giornata di sabato 8 settembre l’equipaggio ha concretizzato quanto raccolto nella prima fase di gara ed ha rimontato con efficace un attacco alla vetta, ben coadiuvato dalla vettura curata dalla Autotecnica Rally2 e dal lavoro delle gomme Pirelli, sempre perfette anche nelle condizioni più impegnative sotto la pioggia battente delle prime 5 prove e poi subito incisive anche sull’asciutto della 2^ giornata. In tutto Ciuffi e Gonella hanno collezionato 5 successi in prova, portandosi al comando sul settimo degli 11 crono della gara. Un successo che ripaga l’intenso lavoro di pianificazione e preparazione, ma che da una carica di energia in vista degli ultimi due appuntamenti del Campionato Italiano Rally dove il duo di ACI Team Italia è in corsa per il titolo Junior.

-“Una gara strepitosa che ci rende molto felici e fiduciosi – afferma Ciuffi – molto difficili le condizioni della prima giornata dove abbiamo cercato di non perdere terreno e non eccedere nei rischi dovuti alla pioggia battente. Nella seconda parte di gara abbiamo attaccato ben coadiuvati dalla macchina sempre perfetta e poi supportati dalle gomme Pirelli eccellenti in ogni situazione e autentico punto di forza. Pertanto, abbiamo ripreso al testa della corsa e mantenuta fino al traguardo. Ci siamo complimentati con i nostri avversari perché sono stati davvero forti Condividiamo questa gioia con ACI Team Italia e con Pirelli, oltre che con il nuovo team, il management di CST Sport e tutti i nostri partner che ci hanno affiancato e sostenuto in ogni fase. Adesso aspettiamo con ansia e con spirito positivo la terra del rally dell’Adriatico che ci vedrà impegnati nell’Italiano Rally il 21 e 22 settembre nelle Marche”-.

Il duo tosco piemontese ha il supporto di CST Sport dinamica realtà gestionale al servizio dello sport, come Jolly Racing e porto Cervo, con cui l’equipaggio pianifica gli impegni sportivi e gli obiettivi, gli stessi che condivide con i partner che unitamente a Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella formano una solida e motivata squadra.