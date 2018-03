RALLY IL CIOCCO, LA PROJECT TEAM C’È

SUGLI OSTICI ASFALTI DELLA GARFAGNANA, LA NEO PORTACOLORI CORINNE FEDERIGHI (RENAULT CLIO R3), NAVIGATA DALL’ESPERTA MONICA CICOGNINI, AL VIA DELL’APPUNTAMENTO D’APERTURA DELLA MASSIMA SERIE TRICOLORE RALLY

Castelnuovo di Garfagnana (Lu), 21 marzo 2018 – Archiviato il Rally Cefalù Corse nell’inusuale ruolo di navigatrice in coppia col compagno Marco Runfola, la giovane massese Corinne Federighi tornerà ad occupare il più consono sedile di sinistra nell’ambito del 41° Rally del Ciocco e Valle del Serchio, appuntamento d’apertura del Campionato Italiano Rally (CIR), in scena il prossimo fine settimana sugli ostici asfalti del Lucchese.

Per l’occasione, la neo portacolori della scuderia siciliana Project Team si riapproprierà del volante della fida Renault Clio R3 seguita dalla SMD Racing, nuovamente coadiuvata alle note dall’esperta Monica Cicognini ricomponendo, in tal modo, l’analogo equipaggio già risultato vincente nella categoria femminile dell’International Rally Cup 2017 e reduce dall’ultimo comune impegno, ovvero, il Rally Il Ciocchetto del dicembre scorso.

«Sempre gradito il ritorno sulle strade di casa – ha precisato Federighi alla vigilia – La mia ultima partecipazione al ‘Ciocco’ risale all’edizione 2016, stagione conclusa in seguito con la vittoria del titolo tricolore femminile (il secondo consecutivo ndr). Sarà un ottimo quanto impegnativo banco di prova per scrollarmi di dosso un po’ di ruggine e per riacquisire il giusto feeling con la vettura, visto che non gareggiavo da dicembre. In merito alla mia programmazione sportiva 2018, valuterò il da farsi solo dopo l’esito della gara garfagnina. Certa è, invece, l’adesione all’Ircup 2018 ma semplicemente nelle vesti di copilota e sempre al fianco di Marco (Runfola ndr), su Renault Clio R3 curata dal team SMD».

La competizione toscana, dopo le consuete operazioni di verifiche tecnico-sportive, entrerà nel vivo nel pomeriggio di venerdì 23 marzo con la disputa della prova spettacolo allestita sul lungomare di Forte dei Marmi. Sabato, un menù agonistico oltremodo ricco con lo start delle rimanenti 14 frazioni cronometrate. Sul portale www.acisport.it/it/home, infine, sarà possibile seguire in diretta streaming alcuni dei passaggi salienti della manifestazione.