RALLY IL CIOCCO, BUONA LA PRIMA PER LA PROJECT TEAM

LA GIOVANE NEO PORTACOLORI CORINNE FEDERIGHI (RENAULT CLIO R3), IN COPPIA CON L’ESPERTA MONICA CICOGNINI,

SVETTA TRA LE “LADIES” AL TERMINE DEL ROUND INAUGURALE DEL TRICOLORE RALLY

Castelnuovo di Garfagnana (Lu), 25 marzo 2018 – Buona la prima in casa Project Team, una volta archiviato il 41° Rally del Ciocco e Valle del Serchio, round inaugurale del Campionato Italiano Rally (CIR), andato in scena il 23 e il 24 marzo scorsi. Lungo gli ostici asfalti della Garfagnana, infatti, la giovane neo portacolori Corinne Federighi, tornata al volante della fida Renault Clio R3 curata dalla SMD Racing e nuovamente in coppia con l’esperta Monica Cicognini, ha svettato nella classifica femminile al termine delle 15 prove speciali disputate.

Più che positiva, quindi, seppur non senza qualche difficoltà, la prima uscita stagionale sulle strade di casa per la ventitreenne toscana, ma siciliana d’adozione, dopo l’inusuale ruolo di navigatrice ricoperto una settimana addietro al Rally Cefalù Corse, affiancando il compagno di vita Marco Runfola.

«Tutto sommato, è andata bene – ha commentato la Federighi a fine gara – Nell’intera due giorni, infatti, siamo sempre state al comando della categoria nonostante i continui e irrisolti problemi ai freni che ci hanno perseguitato quasi tutto il sabato, tanto da essere costrette a percorrere l’ultima frazione cronometrata a ‘passo d’uomo’, per evitare di far danni in vista del traguardo. D’obbligo i ringraziamenti a chi mi ha supportato: alla mia famiglia, a Marco (Runfola ndr), agli sponsor, al sempre ineccepibile team SMD e alla mia nuova scuderia, la Project Team».

Messo il “Ciocco” nel carniere, la due volte campionessa italiana rally femminile (2015 e 2016) sarà prossimamente attesa all’ottava edizione del Rally Lirenas, primo di quattro appuntamenti stagionali della prestigiosa International Rally Cup Pirelli, in programma il 7 e l’8 aprile nel Frusinate, ma sul sedile di destra per dettare nuovamente le note a Marco Runfola, impegnato nell’intera serie alla guida della Renault Clio R3.