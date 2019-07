Rally di Roma Capitale La città eterna abbraccia la sua gara

La città eterna abbraccia la sua gara

La Cerimonia in Campidoglio, la partenza da Castel Sant’Angelo e la passerella per le principali vie in mezzo a migliaia di persone hanno salutato l’inizio del 7° Rally di Roma Capitale. Domani, sabato 20 luglio, le 6 prove speciali della 1^ tappa in Ciociaria per l’evento organizzato da Motorport Italia.

Roma 19 luglio 2019. Partito il 7° Rally di Roma Capitale. Inizio al Campidoglio con la Cerimonia Selection of Start position e conferenza Stampa pre gara, alle 19 i protagonisti del 5° Round di Campionato Europeo e Campionato Italiano Rally sono stati presentati e sono scesi dal palco di partenza a Castel Sant’Angelo e poi hanno attraversato le principali vie della Città Eterna e sfilato davanti ai monumenti più importanti del mondo, salutati da migliaia di spettatori. Affollata la sezione autografi che ha preceduto lo start. Una cornice unica per l’evento ideato da Max Rendina, già Campione mondiale Produzione 2014, al timone dello staff organizzatore di Motorsport Italia. Domani, sabato 20 luglio le sei prove speciali della prima tappa tutte in Ciociaria. Un terzetto di prove speciali: “Pico-Greci” (19,46 km) [PS1 ore 9:33 | PS4 ore 15:52]; “Roccasecca-Colle San Magno” (13,93 km) [PS2 10:28 | PS5 16:47]; “Santopadre-Arpino” (21,17 km) [PS 11:18 | PS6 17:37] la più lunga del Rally.

A partire per primi sugli asfalti laziali sarà l’equipaggio austriaco Nikolaus Mayr-Melnhof e Poldi Welsersheimb su Ford Fiesta R5 seguiti da i giovani ceki Filip Mares e Jan Hlousek su Skoda Fabia R5, primi italiani il varesino Andre Crugnola e Pietro Ometto anche loro su Skoda Fabia R5 . L’ordine di partenza è stato stabilito in Campidoglio durante la Selection of Start position in base ai tempi ottenuti nella qualifying stage di questa mattina a Fumone ed i migliori 15 equipaggi con hanno successivamente scelto la loro posizione di partenza nella prima tappa.

Alle 21 di oggi Cerimonia di Partenza anche per il 41°Rally di Pico, alla presenza della Sindaca Ornella Carnevale. La gara nella gara vedrà 43 equipaggi sfidarsi per la Coppa Italia 7^ Zona sulle 6 prove della prima tappa del Rally di Campionato Europeo. La Cerimonia si terrà nella piazza centrale del comune ciociaro che alle 19.30 di domani, sabato 20, ospiterà il traguardo.

Sempre domani, sabato 20 luglio, a Ostia si accenderanno i riflettori del Villaggio dei motori, una raffica di iniziative, esibizioni, gare di kart, esposizioni, presenza di grandi personaggi ed intrattenimento che precederanno il gran finale della “Arena ACI Roma” l’attesa super special stage che con i due trascinanti passaggi ad alta adrenalina, si correrà sul litorale domenica 21 a partire dalle 19 prima del traguardo.

Sono disponibili immagini video e foto della presentazione. Tutte le info sono disponibili su www.rallydiromacapitale.it e sulla rinnovata e funzionale app rallydiromacapitale, disponibile su google play e apple store.