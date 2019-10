RALLY DEL MOLISE, PROJECT TEAM A QUATTRO PUNTE

AL VIA DELL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA COPPA DI ZONA, SOLITRO-PORZIO (SKODA FABIA R5), STILLA-STILLA (RENAULT CLIO RS LIGHT) E LE NEW ENTRY SIMONE-NAVARRA (PEUGEOT 206 S1600) E PALUMBIERI-GRAVINA (RENAULT CLIO RS)

Campobasso, 2 ottobre 2019 – Proseguirà senza sosta l’intensa e, sino ad oggi, più che esaltante stagione della scuderia Project Team tanto che, il prossimo fine settimana, sarà presente con quattro equipaggi anche al 24° Rally del Molise, ultimo round della Coppa Aci Sport 7^ zona. Il sodalizio presieduto da Luigi Bruccoleri sarà rappresentato, innanzitutto, dall’alfiere Bartolomeo Solitro. Per l’occasione, l’esperto pilota di Vieste, sempre in coppia col fido Alberto Porzio, tornerà al volante della Skoda Fabia R5 della Step Five Motorsport, dopo averla saggiata per la prima volta in carriera lo scorso settembre, nell’ambito del Rally Porta del Gargano.

«Pur avendo la possibilità di bissare il successo in classe R4, nella Coppa di zona, già conseguito lo scorso anno, ho preferito lasciare l’abituale ‘Mitsu’ ai box per proseguire l’apprendistato alla guida della Skoda, dopo il positivo esordio nella gara di casa» – ha raccontato Solitro alla vigilia – «Ovvio che, un solo impegno, non sia sufficiente per prendere le giuste misure con la vettura ceca. Da qui, la rinuncia a un trofeo pressoché certo per macinare chilometri e maturare ulteriore esperienza con la Fabia in ottica 2020, ma con programmi sportivi ancora tutti da definire».

Saranno della partita, altresì, i fratelli Pasquale e Matteo Stilla, su Renault Clio Rs Light, già vincitori del Gruppo N nella passata edizione della competizione molisana. Da registrare, altresì, le new entry di Libero Simone (Peugeot 206) assistito alle note da Rosario Navarra e in piena lotta nella “Super 1600”. Lo schieramento sarà completato dall’altro neo portacolori Leonardo Palumbieri (Renault Clio Rs), affiancato nell’abitacolo da Riccardo Gravina e in lizza tra le “Racing Start”.

L’evento sportivo aprirà i battenti sabato 5 ottobre con la disputa in notturna della prova spettacolo ACI Molise Show – Trofeo Giuseppe Matteo; l’indomani, invece, lo start delle rimanenti e selettive otto frazioni cronometrate. Il palco di partenza e d’arrivo saranno allestiti a Campobasso, presso Corso Vittorio Emanuele.