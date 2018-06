Rally Ciuffi – Gonella su Peugeot 208 R2b pronti per il Rally Italia Sardegna

Ciuffi – Gonella su Peugeot 208 R2b pronti per il Rally Italia Sardegna

L’equipaggio ACI Team Italia di CST Sport al via della prova italiana del Campionato del Mondo sulla vettura preparata dal Team Munaretto sulla terra sarda dal 7 al 10 giugno. “Sarà un’esperienza altamente formativa in cui vogliamo fare bella figura”

Gioiosa Marea 5 giugno 2018. Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella su Peugeot 208 R2B saranno al via del Rally Italia Sardegna, la prova italiana del Campionato del Mondo che si svolgerà sugli sterrati dell’Isola dei quattro Mori da giovedì 7 a domenica 10 giugno. Per l’equipaggio ACI Team Italia supportato da CST Sport, leader del Campionato Italiano Rally Junior, saranno quattro giorni di gara lungo 20 prove speciali tutte su sterrato, per un totale di 313,46 Km cronometrati sui 1.386,38 dell’intero percorso di gara.

Sarà una gara innanzi tutto formativa per il 24enne driver fiorentino ed il 22enne co-pilota piemontese, che lo scorso 30 maggio sono stati riconfermati testimonial della città di Firenze, con il prestigioso Giglio bene in vista sulla macchina, ma ora anche a fianco dell’AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi). L’equipaggio della nazionale italiana avrà il supporto diretto di Pirelli, fondamentale in una gara tanto lunga e difficile, per di più inedita per i portacolori CST Sport.

L’equipaggio ha già raggiunto Alghero, quartier generale della gara iridata, dopo le ricognizioni autorizzate, giovedì si accenderanno i motori dell’auto da gara con lo shakedown. Nel pomeriggio alle 17 lo start ed immediatamente dopo il primo impegno cronometrato alla Ittiri Arena Show, una prova spettacolo con confronto diretto tra due equipaggi. Venerdì altre 8 speciali in una lunga giornata che inizierà alle 6.30. Sabato saranno 7 i tratti cronometrati che attendono i concorrenti e 4 domenica 10 giugno, quando alle 14.15 è prevista la Cerimonia del Podio, sempre ad Alghero, dove durante i quattro giorni sul lungomare è allocato il parco assistenza.

-“A pochi giorni dalla bella emozione che abbiamo condiviso con i nostri partner a Palazzo Vecchio, già ci troviamo in un nuovo esaltante scenario – ha dichiarato Ciuffi – Sarà un’esperienza dalla quale vogliamo trarre il massimo in termini di apprendimento e di crescita sportiva, ma non nascondiamo le ambizioni di successo il RC4, ovvero la categoria riservata alle R2b. Il supporto dei tecnici Pirelli sarà fondamentale e noi siamo grati ad ACI Team Italia per averci accordato di poter fare questa straordinaria gara non prevista nel programma tricolore, ma anche a tutti i nostri partner che condividono con noi questa impegnativa trasferta. Attendiamo di poter vedere le strade durante le ricognizioni” – è stato il commento di Tommaso Ciuffi a pochi giorni dalla festa fiorentina che lo ha visto protagonista.

-“Dovere imparare a gestire quattro giorni di gara e oltre 300 Km di prove speciali, sarà esaltante, ma allo stesso tempo molto impegnativo – sono state le parole di Gonella – Spero di poter imparare tanto da questa trasferta e poter capitalizzare poi il tutto nel nostro Campionato. Ogni componente della squadra sarà fondamentale, noi cercheremo di fare del nostro meglio concretizzando quanto ci arriverà in termini di suggerimenti tecnici e di supporto nelle scelte tattiche e di pneumatici”-.

Il duo tosco piemontese ha il supporto di CST Sport dinamica realtà gestionale al servizio dello sport, come Jolly Racing e porto Cervo, con cui l’equipaggio pianifica gli impegni sportivi e gli obiettivi, gli stessi che condivide con i partner che unitamente a Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella formano una solida e motivata squadra.