Rally Castelnuovo Garfagnana (LU), 24 marzo 2018. Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella, equipaggio ACI Team Italia e portacolori CST Sport, sulla Peugeot 208 R2

Castelnuovo Garfagnana (LU), 24 marzo 2018. Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella, equipaggio ACI Team Italia e portacolori CST Sport, sulla Peugeot 208 R2 curata dal team Munaretto e dotata di gomme Pirelli, hanno vinto la classifica tricolore Junior al 41° Rally Il Ciocco e Valle Serchio, prima prova del Campionato Italiano Rally 2018, che si è disputato nella provincia di Lucca in Garfagnana.

Il 24enne fiorentino ha rimontato sin dalla 3^ prova tra gli under, poi ha mantenuto il comando delle operazioni, grazie al vantaggio accumulato nel secondo passaggio sulla lunga “Careggine” e via via aumentato con un ottimo e concreto ritmo di gara, che gli ha permesso di respingere i decisi attacchi di una accreditata concorrenza. Un successo conquistato con una vettura perfetta e con scelte di pneumatici efficaci, che hanno permesso al giovane equipaggio CST Sport di dominare la difficile e selettiva gara toscana.

-“Un ottimo inizio di Campionato Italiano in cui con il nostro successo abbiamo gratificato la fiducia di ACI Team Italia ed il lavoro di CST Sport – ha dichiarato Ciuffi – la nostra Peugeot 208 è stata sempre perfetta ed il team Munaretto professionale come sempre. Sono state determinanti le scelte di gomme, per le quali possiamo sempre contare sul supporto dei tecnici Pirelli. Abbiamo accumulato ulteriore esperienza preziosa, ma rimaniamo concentrati e pensiamo al prossimo impegno”-.

Prima di campionato con imprevisto per Marco Pollara e Giuseppe Princiotto sulla Peugeot 208 T16 ufficiale, anche il 20enne palermitano è driver della nazionale ACI Team Italia. Durante la PS 5 all’uscita di un tornante la vettura è andata in testacoda fermandosi sul ceppo di una pianta a bordo strada, unico ma irreparabile danno la rottura del radiatore che ha costretto i due siciliani alla resa. Fino a quel momento era stato un crescendo evidente dei portacolori CST Sport, in chiara fase di apprendistato, per la prima volta sulla 208 T16 R5 ufficiale.

-“Le gare sono così, un piccolo errore può essere fatale – ha ammesso sportivamente Pollara – siamo rammaricati perché il nostro apprendistato stava sempre più migliorando come il feeling con la perfetta 208 T16. Certamente anche da questo faremo esperienza, noi siamo già con il pensiero al Rally di Sanremo del prossimo 13 e 14 aprile”-.

Primi punti stagionali anche per Sergio Denaro nel Suzuki Rally Trophy, il messinese navigato dalla ligure Marta De Paoli è salito sul podio del monomarca giapponese con la Swift R1.