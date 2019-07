Rally Casella e Arlotta al 39° Rally Casentino

Casella e Arlotta al 39° Rally Casentino

Il giovane equipaggio messinese CST sarà impegnato il 5 e 6 Luglio nella 4° prova dell’IRC su Peugeot 208

Scatta a Bibbiena in provincia di Arezzo il quarto appuntamento dell’International Rally Cup Pirelli con gli alfieri CST Alessandro Casella e David Arlotta sulla Peugeot 208 R2b pronti a rilanciare la sfida dopo la prova del Taro che, come ha dichiarato il giovane pilota di Patti, è stata estremamente impegnativa rispetto ad un campionato comunque assai difficile tutto disputato lontano dalla Sicilia. Casella e Arlotta nel week end del prossimo 21 luglio saranno al round italiano del Campionato Europeo Rally di Roma Capitale, prova del tricolore Rally “Desidero misurarmi anche con altre realtà sportive per verificare quanto stiamo apprendendo nel nostro percorso e individuare quale è la direzione più efficace” — ha dichiarato il giovane pilota.

Il Cosentino potrà essere una svolta per capire il livello di competitività e soprattutto di affidabilità in considerazione tanto del caldo, che si preannuncia estremo, quanto della lunghezza della gara con la P.S finale di Talla di ben 36 chilometri. “La speranza – ha aggiunto Casella – è di aumentare il feeling con la macchina riuscendo ad adattare al meglio le gomme Pirelli per ottenere il massimo risultato”.

Il Rally a cui hanno aderito oltre ottanta equipaggi, prenderà il via venerdì 5 Luglio con la prova spettacolo di Bibbiena lunga 1,42 km, sabato 6 si disputeranno 9 prove speciali, 2 passaggi sulla Corezzo , sulla Caiano e sulla Barbiano e un passaggio sulla Ornina, sulla Crocina e sulla Talla per un totale di 145,42 di tratti cronometrati su una distatnza totale di 407.81 Km.