Questura Enna Insediati nuovi Funzionari presso la Questura ed i Commissariati di P.S.

Insediati nuovi Funzionari presso la Questura ed i Commissariati di P.S.

Nella giornata odierna si insedia il Dr. Giuseppe ANZALONE in qualità di Capo di Gabinetto della Questura di Enna che sostituisce il Dr. Giuseppe SOFIA chiamato ad assumere un prestigioso incarico presso l’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma.

Il Dr. Anzalone, già organico alla DIGOS con esperienza decennale, assume anche l’incarico di Dirigente DIGOS in sostituzione della Dr.ssa Rosa CASCIO trasferita presso la Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma.

La Questura di Enna si arricchisce anche del nuovo arrivo del Dr. Giuliano CIRALDO che assumerà l’incarico di Dirigente del Commissariato distaccato di P.S. di Piazza Armerina. Di anni 31 nato a Catania, laureato in Giurisprudenza, ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso l’Università degli Studi di Catania, oltre ad aver conseguito il Master di II livello in Scienza della Sicurezza al termine della frequenza del corso per Commissario della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia in Roma. Ha prestato servizio presso la Questura di Verbania dove ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e l’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale.

Sostituisce il Dott. Sergio Carrubba, che, durante il suo mandato ha portando a termine diverse operazioni di P.G. oltre a diversi eventi di Ordine pubblico, tra cui, in particolare, la visita del Santo Padre l’08 settembre 2018.Viene nominato Dirigente del Commissariato di Licata in provincia di Agrigento.0

Nella medesima giornata si insedia anche il nuovo Dirigente del Commissariato di P.S. di Nicosia Dr. Severino MOSCHETTI; nato a Palermo ed ivi residente, di anni 40, coniugato, con due figli, laureato in Giurisprudenza, ha conseguito master biennale per l’esercizio delle professioni legali. Dopo aver frequentato il 105° corso per Commissario della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia ove ha conseguito il Master di II livello in Scienza della Sicurezza è stato assegnato alla Questura di Nuoro, ove ha diretto per circa due anni il Commissariato distaccato di P.S. di Ottana.

Sostituisce la Dr.ssa Chiara RICCO GALLUZZO, che, durante il suo mandato ha diretto brillantemente il Commissariato di Nicosia assicurando numerosi servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, viene trasferita presso la Questura di Messina.